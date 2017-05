Sobral, ki na odru deluje čutno in poje iz srca, je skladbo Amar Pelos Dois izvedel v portugalščini na otočku med občinstvom. Komentator slovenskega prenosa Evrovizije Andrej Hofer je presodil, da gre za pesem, ki ji "enostavno zgolj prisluhneš". Največ točk je Portugalski namenila tudi slovenska strokovna žirija.

Veliki up portugalske glasbe se je javnosti prvič predstavil preko nacionalnega šova idolov leta 2009. Zmagovalno skladbo Amar Pelos Dois je napisala in uglasbila njegova sestra Luisa Sobral, ki je namesto njega v Kijevu nastopila tudi na vajah, saj je pevec srčni bolnik in mu je bila predolga odsotnost od doma odsvetovana.

Na koncu je največjega konkurenta Sobralu predstavljal 17-letni bolgarski predstavnik Kristian Kostov s skladbo Beautiful Mess, ki je pristal na drugem mestu, Italijan Francesco Gabbani pa je ob razpletu izpadel iz najboljše peterice.

Veliko presenečenje letošnjega tekmovanja je Moldavija. Fantovski trio Sunstroke Project se je namreč s skladbo Hey Mamma uvrstil na tretje mesto. Na četrtem in petem pa sta pristala predstavnika Belgije in Švedske.

O zmagovalcu 62. pesmi Evrovizije so odločili glasovi nacionalnih strokovnih žirij in gledalcev v razmerju 50 proti 50. Med telefonskim glasovanjem so se na odru zvrstili glasbeniki, ki so Ukrajino na evrovizijskem izboru, tudi otroškem, predstavljali v preteklosti - Verka Serdučka, Ruslana in mlada Mariam Mamadašvili. Novo pesem je predstavila tudi lanska zmagovalka Džamala.

Na evrovizijskem odru so slavili raznolikost, skupno pa je nastopilo 42 držav. Vse tri evrovizijske večere v Mednarodnem razstavnem centru v Kijevu so letos prvič vodili trije moški - Oleksandr Skičko,Volodimir Ostapčuk in Timur Mirošničenko.

Slovenski predstavnik Omar Naber je na torkovem evrovizijskem predizboru nastopil znova po 12 letih, ko je prav tako v Kijevu zastopal Slovenijo s pesmijo Stop. Tudi v drugo se mu s skladbo On My Way ni uspelo uvrstiti v finale.