Od lanskega novembra morajo vse finančne ustanove v državi zaradi doslednega izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pozorno spremljati premoženje slovenskih politikov oziroma »domačih politično izpostavljenih oseb«. Gre za tako imenovani sistem upravljanja tveganj, s katerim se ugotavlja, ali je posameznik (oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec) politično izpostavljena oseba. To obveznost nam nalagajo evropska direktiva iz leta 2015 in mednarodni standardi. Iz odgovorov, ki smo jih prejeli s finančnega ministrstva oziroma urada za preprečevanje pranja denarja, lahko upravičeno sklepamo, da gre pri tem spet za enega od administrativnih ukrepov države, ki zgolj dodatno zapleta poslovanje tako finančnih ustanov kot tudi drugih zavezancev, ki morajo spoštovati novo zakonodajo.

Med temi zavezanci so skratka vse finančne institucije v državi: banke, zavarovalnice, borznoposredniške hiše, družbe za upravljanje, menjalnice, zastavljalnice, posojilne in lizinške družbe pa tudi računovodski servisi, davčni svetovalci, notarji, odvetniki, trgovci z umetninami in plemenitimi kovinami, nepremičnin