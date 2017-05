Renault je s capturjem, manjšim »križancem«, ki je nastal na osnovi clia, zadel v polno. Avtomobil je postal priljubljena alternativa v tem segmentu, kar je dobro vidno tudi na cestah v Sloveniji. S prenovljeno obliko in obogateno opremo bo še nekaj časa skrbel za dobro voljo tako kupcev kot prodajalcev.

Captur je značilen predstavnik segmenta manjših mestnih križancev, ki jim na trgih Evrope (na stari celini so lani prodali skupno 215.670 capturjev) zadnjih pet let delež prodaje raste in v Sloveniji dosega že skoraj 14 odstotkov celotnega trga. Pri Renaultu navajajo, da so glavni razlogi za tako dober sprejem privlačen dizajn, udobje pri vstopanju in izstopanju iz vozila ter dobra preglednost, ki jo omogoča visoko sedenje. Vse to namreč ponuja tudi captur, ki je prava prodajna uspešnica, kar govorijo tudi številke za slovenski trg: od začetka prodaje pred natanko štirimi leti je bilo pri nas registrirano 5194 teh avtomobilov, še zgovornejši je prodajni delež v njegovem segmentu, ki znaša kar 25 odstotkov. Kot je povedal produktni vodja za vozila segmenta A in B v regiji Adriatic Aleš Antlej, je povprečni kupec capturja v Sloveniji star okoli 45 let, v največji meri pa se zanj odločajo ženske. Kot da je Casanova, ki se mu ne morejo upreti. A tudi zaradi prenove, obogatitve opreme in povezljivosti vozila z zunanjim svetom zdaj računajo, da se bo starost kupcev še znižala. Do zdaj so kupci capturjev v največji meri povpraševali po bencinskih motorjih, teh je bilo kar 62 odstotkov, več kot polovica pa se je odločila za bogatejše pakete opreme, ki med drugim vključujejo kovinsko barvo in dvobarvno karoserijo. Vse to je dovolj zgovorno, da snovalcev pri prenovi ni vodila revolucija, temveč evolucija.

S prenovo bo captur (v dolžino še vedno meri 4,12 metra, prtljažnik pa pogoltne od 377 do 455 litrov, saj je zadnja klop vzdolžno pomična) le še pridobil veljavo. Seveda ohranja možnost dvobarvne karoserije, le da so dodali tri nove karoserijske barve in različne barve notranje opreme. Pri zunanjosti so nekoliko spremenili sprednja žarometa s svetlobnimi diodami, na spodnji strani pa sta značilno oblikovani dnevni luči, prav tako z diodami, ki dajeta vozilu dodaten pečat. Ker se vseeno spogleduje s športnimi terenci, ne manjkajo nekatere okrasne podrobnosti, reža za dovod zraka na maski ima zdaj kromasto obrobo, sprednji in zadnji odbijač pa imata novi zaščitni oblogi. Tudi na platišča niso pozabili, zdaj so na voljo štiri vrste, po dve 16- in 17-palčni. Po novem bodo kupci v kombinaciji z dvobarvno karoserijo lahko naročili tudi nepomično stekleno streho.

Kot se za sodoben avtomobil spodobi, ima tudi captur vrsto novosti na področju povezljivosti. Zdaj so na voljo tri multimedijske naprave: osnovna uporabnikov pametni telefon spremeni v povezan tablični računalnik (navigacija, telefon, multimedijske vsebine in podatki o avtomobilu), nadgradnja ima še prikaz slike kamere za vzvratno vožnjo, najboljša pa omogoča še povezljivost 3G in bluetooth, predvajanje datotek, izbor aplikacij v Renaultovi spletni prodajalni in tudi upravljanje vgrajenih pripomočkov za vožnjo. Med preostale elektronske pripomočke pa seveda sodijo še različne funkcije, ki omogočajo varnejšo vožnjo, od opozorila na vozilo v mrtvem kotu ogledala ali tipal in kamere za vzvratno vožnjo in sistemom za samodejno parkiranje.

Pri motorjih imajo kupci še naprej na voljo po dva bencinska in dizelska. Že znani dCi 90 je lahko povezan s samodejnim ali ročnim menjalnikom, dCi 110 pa le z ročnim menjalnikom, sistemom stop in start ter sistemom za ponovno izrabo energije, ki se sprošča med zaviranjem in upočasnjevanjem. Tudi pri bencinarjih je možnost nadgradnje polovična, TCe 90 je na voljo le z ročnim, TCe 120 pa po želji tudi s samodejnim menjalnikom.

S prenovo je captur pridobil veliko. Na prvi pogled so spremembe sicer minimalne, a deluje še bolj zrelo in uporabno. Vožnja je udobna, tehnika zadovoljiva, vsekakor je z novostmi to korak naprej. Občutek v potniški kabini je zaradi kakovostnejših materialov boljši, za še več udobja pa seveda poskrbi 6-stopenjski samodejni menjalnik, ki je vreden premisleka in vsakega vloženega evra (doplačilo od 1200 do 1500 evrov).

Cene prenovljenega capturja, ki bo pri nas naprodaj junija letos, še niso znane, se pa ne bodo bistveno razlikovale od sedanjih, ki se začnejo pri 14.690 evrih. Bo pa na račun serijskih dodatkov verjetno malce dražji pri določenih paketih opreme.