Sub Pop je v prvi vrsti založba, šele potem morda legenda, če jo sploh lahko tako poimenujemo. Prej bi rekel, da gre za nekakšen spodleteli označevalec, ki pa ga skozi popkulturni fokus povsem razumem in kot takšnega tudi sprejemam. Ne zamerim ljudem, ki nas uvrščajo med legende, vendar sočasno tolmačim njihovo poznavanje našega početja za zelo površno. Po njihovem mnenju naj bi namreč zrasli in ugasnili z vzponom in padcem grungea, kar je povsem napačno. Enako kot je zmotno mišljenje, da se v Seattlu po Nirvani ne dogaja nič več, da je mesto praktično mrtvo. Ne eno ne drugo ne drži. Drznem si celo trditi, da je scena v mestu v nekaterih pogledih celo bolj živahna kot takrat, le da je bilo konec osemdesetih in v začetku devetdesetih vse skoncentrirano okoli enega samega žanra, danes pa je scena razpršena. Sub Pop je bil že v preteklosti dovzeten za »drugačno« glasbo; navsezadnje so svoje prve albume pri nas izdali The Walkabouts, ki so Slovencem zavoljo Chrisa Eckmana zelo blizu. In naša misija se od takrat ni spremenila: hočemo biti vključeni v različna moderna strujanja, izdajati kakovostno in raznovrstno glasbo ter se predvsem ne zanašati na preteklost. To pustimo zgodovinarjem.

Kurt Cobain je bil eden in neponovljiv. Povsem razumem, da razočaranja privedejo ljudi do verovanja v ideale, ki so jim nekoč pomagali prebroditi največje krize v življenju. Kurt je bil takšna oseba, v njem so se videli mnogi, tudi komunicirali so z njim – in še vedno lahko, saj je njegova glasba nadčasna. Vendar ne smete pričakovati, da vam bo znal poiskati pot. Še sebi je ni znal. Njegova dediščina pa ni samo glasba, temveč tudi krik posameznika v množici, ki mu ni vseeno. V času njegovega življenja so bile ZDA v krču, zato je jezna glasba nastala iz potrebe po biti slišan. Na eni strani je šlo za upor, na drugi za praznovanje, recimo temu, dosežka, da je nova generacija spregovorila s svojim jezikom, ki je tvorno vplival na brbotanja v družbi. Bitka za Seattle (1999) ni bila nič drugega kot krik takšnega posameznika iz množice. V tem trenutku se znova ka