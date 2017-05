Poslanko, ki je hotela tako opozoriti na kratek desettedenski materinski dopust, je izgnal iz poslanske dvorane. Slabo poldrugo desetletje pozneje je takšen prizor v avstralskem parlamentu postal dovoljen. Poslanci so namreč februarja spremenili zakon, po katerem otroci v parlamentu ne spadajo v poslanske klopi, temveč je njihovo mesto zgolj na balkonu za obiskovalce. S to spremembo zakonodaje so si dejansko omogočili, da tako poslanke kot tudi poslanci v poslanski dvorani skrbijo za svoje otroke. Zanjo so se odločili tudi zato, ker se je med politiki prav takrat hitro dvignilo število rojstev. Parlamentarni red je moral postati družinam bolj prijazen. Prva je novo zakonodajo preizkusila senatorka Larissa Waters, ki se je pravkar vrnila s porodniškega dopusta. Med glasovanjem v parlamentu je svojo deset tednov staro deklico Alio ponosno podojila z velikim nasmeškom na obrazu. V parlamentu, kjer je med 150 poslanci 40 žensk, so ta zgodovinski mejnik pozdravili tudi v drugih poslanskih skupinah. »Ženske bodo še naprej imele dojenčke. Če želimo, da bodo opravljale svoj posel in skrbele za dojenčke, se bomo morali na to prilagoditi,« je dejala poslanka laburistov Katy Gallagher. Watersova si je po prvem dovoljenem dojenju v parlamentu zaželela, da bodo njenemu zgledu sledile tudi druge ženske.