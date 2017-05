Dan upora proti okupatorju? Gre, če niste vedeli, za dan kolaboracije levičarjev s fašisti in z nacisti. (Proti zahodnim demokracijam ZDA, Veliki Britaniji in Franciji.) Kajti komunizem, nacizem in fašizem imajo – menda – istega idejnega očeta – Karla Marxa. Človeka, ki je – menda – prvi v zgodovini zahteval holokavst. Iztrebljenje Judov? No, ne ravno, navsezadnje je bil Marx sam Jud, temveč Slovanov. Holokavst nad Slovani? Trenutek! Holokavst? Marx? Hm, pojma holokavst Marx nikoli ni uporabil. Karkoli že je Marxu mogoče očitati, tega, da ne bi bil načitan, gotovo ne. Kot takšen – in kot Jud – je potemtakem gotovo vedel, da je holokavst pojem, ki je že skoraj devet stoletij (v njegovem času) »pridržan« za pokole Judov. Kasneje, v, recimo ji, novejši zgodovini, pa za sistematično nacistično iztrebljanje Judov. In tudi o zahtevi po iztrebljenju Slovanov pri Marxu ni sledu.