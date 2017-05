Dvorano Tivoli so od leta 1965, ko je takratna nova lepotica gostila svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, v dobrega pol stoletja obiskali številni največji svetovni zvezdniki, predvsem s področja športa in glasbe. Včeraj je prag Tivolija prvič prestopil Ronnie O'Sullivan, petkratni svetovni prvak v snukerju, najpopularnejši različici biljarda. V dvoboju do šest dobljenih iger se je na vrhuncu večera pomeril z Juddom Trumpom, tretjim igralcem s svetovne lestvice. Občinstvo sta ogrela Belgijec Luca Brecel, ki je pri 14 letih zmagal na evropskem prvenstvu do 19 let, in obetavni 21-letni Anglež Oliver Lines.

Prvič so se najboljši igralci snukerja predstavili v Ljubljani konec lanskega leta, ko je bila zasedba po imenih še bolj zveneča, le da med njimi ni bilo največjega zvezdnika Ronnieja O'Sullivana. V Slovensko metropolo je decembra lani pripotoval Mark Selby, ki je ta mesec v dvorani Crucible v Sheffieldu, kultnem objektu snukerja, v zadnjih štirih letih že tretjič postal svetovni prvak. Selbyju so delali družbo nekdanja svetovna prvaka, Anglež Shaun Murphy in Avstralec Neil Robertson, ter podprvak Judd Trump. Vstopnice za včerajšnji dogodek je bilo mogoče kupiti za najmanj 35 evrov. Najcenejša vstopnica VIP je stala 100 evrov, za 150 evrov se je bilo mogoče srečati s Trumpom in O'Sullivanom, se z njima fotografirati in dobiti njun avtogram. Najdražja vstopnica je znašala 225 evrov in je vsebovala še podpis biljardne palice. V odličnem vzdušju v Tivoliju se je včeraj zbralo okoli 2000 gledalcev, ki so glavnima zvezdnikoma namenili huronski aplavz in od pol devetih zvečer naprej uživali v snukerski perfekciji.

»Veliko mi pomeni, da se snuker širi v države, kot je Slovenija. Navdušen sem, da ste Slovenci tako uspešni v vseh športih, in res ne vem, zakaj ne bi bili tudi v snukerju. Vesel sem, da sem spoznal nove ljudi,« je bil razpoložen Ronnie O'Sullivan. Medtem je njegov včerajšnji tekmec, sicer pa dober prijatelj Judd Trump povedal: »Ko se mi je ponudila priložnost, da znova obiščem Ljubljano, sem bil zelo vesel. Decembra sem se prepričal, da Slovenci dobro poznate snuker. Dvoboji z Ronniejem so vselej nekaj posebnega in takšnih trenutkov se v športu nikoli ne naveličaš.«

Zvezdnik Eurosporta Kdor občasno televizijski sprejemnik prestavi na Eurosport, gotovo pozna Ronnieja O'Sullivana. Enainštiridesetletni Anglež vleče nase tudi občinstvo, ki ga šport pretirano ne zanima, med njimi pa je precej ženskih občudovalk. Ronnie O'Sullivan pospravlja krogle v svojem stilu, živi v svojem svetu, ki je zanimiv milijonom občudovalcev. Marsikdo se sprašuje, katera bo njegova naslednja poteza, in je zadovoljen, če kdaj misli podobno kot genij snukerja. Vzdevek The Rocket (Raketa) si je pridobil zaradi hitrega igralnega sloga. Udarce izvaja ekspresno, kar mu omogoča enakovredna uporaba obeh rok. Zato manjkrat uporablja pripomočke kot njegovi tekmeci, hkrati pa spravlja v stresni položaj sodnike, ki stežka tako hitro vračajo na mizo barvne kroglice, kot jih pospravlja v luknje. Po mnenju mnogih najboljši igralec snukerja vseh časov je izjemno popularen na Otoku, po najprestižnejših lovorikah pa ga presega le Stephen Hendry, ki je osvojil 36 turnirskih zmag, medtem ko jih je O'Sullivan osem manj. Uspehov genija v snukerju se rojaki radi veselijo, hkrati pa trpijo v njegovih depresivnih obdobjih. Njegova življenjska pot je namreč turbulentna, zato polni časopisne stolpce, ko zmaguje, popiva, se drogira ali ločuje…