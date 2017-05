»FBI je ena najbolj cenjenih in spoštovanih ustanov naše države in danes je nov začetek za kronski dragulj policije. Iskanje novega direktorja FBI se začenja nemudoma,« je sporočila Bela hiša še preden so informacije o tem ušle v medije.

Comey je v sredo izgubil vso zaupanje demokratov ne glede na to, da vodi preiskavo o morebitnem ruskem vpletanju v ameriške volitve na strani republikanca Trumpa. Na dan je prišlo, da je zavajal javnost glede nekaterih podrobnosti okrog preiskave elektronske pošte Hillary Clinton.

Kljub temu je vodja senatnih demokratov Charles Schummer kmalu za novico o Comeyjevi odstranitvi s položaja nemudoma zahteval imenovanje posebnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v volitve, ker bo sicer javnost upravičeno sumila, da je presenetljiva odstranitev Comeyja s položaja poskus prikrivanja resnice.

Poteza pretresla ameriško politično prizorišče Trumpovo potezo ogorčeno kritizirajo demokrati, ki so sicer Comeyja še nekaj ur pred dogodkom sami pozivali k odstopu, saj so vanj izgubili zaupanje zaradi načina vodenja preiskave Hillary Clinton in izjav. Zaskrbljenost izražajo tudi nekateri republikanci.

Usodni zapleti z elektronsko pošto Namestnik pravosodnega ministra Rosenstein je potrebo po Comeyjevem odhodu utemeljil s tem, da je Comey 5. julija lani sklical novinarsko konferenco, na kateri je razglasil nedolžnost takratne demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton glede ravnanja z zaupno elektronsko pošto. Republikanci na čelu s Trumpom so trdili, da je kršila zakone o zaupnosti. Visoki pravnik Trumpovega ministrstva je sedaj kritiziral Comeyja, ker je oštel Clintonovo zaradi malomarnega ravnanja z elektronsko pošto in ker je 28. oktobra lani poslal senatu pismo, da širi preiskavo na računalnik moža sodelavke Clintonove Hume Abedin, iz česar potem ni bilo nič. Comey je pred dnevi v kongresu spet naredil napako, ko je izjavil, da je Huma Abedin svojemu možu poslala več sto tisoč sporočil uradne elektronske pošte. FBI je v torek kongres obvestil, da to ni res. Šlo naj bi le za nekaj sporočil, ostalo pa je bila elektronska pošta, ki jo je lahko odprla s svojim geslom, kot lahko vsak stori na vsakem računalniku. Zaradi tega so demokrati začeli z napadi na Comeyja, ki ga sedaj sicer ne hvalijo, vendar pa dvomijo v Trumpovo resnično motivacijo. »Comey je naredil veliko škode FBI, vendar pa čas in način Trumpove poteze namigujeta na to, da čuti vročino preiskave ruskega vpletanja v volitve,« je dejal nekdanji tiskovni predstavnik Clintonove Brian Fallon.