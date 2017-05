Transformacija Slovenske vojske (SV), ki sta jo izvedla obrambni minister Roman Jakič – njegov predhodnik Aleš Hojs jo je začel – in takratni načelnik generalštaba generalmajor Dobran Božič, je precej razmajala obrambni sistem in ni dosegla želenega cilja, privarčevanja sredstev. Posledica tega so tudi zadnji dogodki, povezani z odhodom kontingenta 46 vojakov SV na Natovo misijo v Latvijo. Ta je pod vprašajem zaradi bolniške odsotnosti večine pripadnikov iz kontingenta, ki zaradi tega ne premore končnih operativnih zmogljivosti.

Bodo morali kontingent izpopolniti z rezervo?

Po zatrjevanju generalštaba bodo kontingent, če se njegovi pripadniki ne bodo pozdravili, izpopolnili z rezervo, zaradi česar so prepričani, da bo slovenski kontingent junija zagotovo napoten na misijo. Kontingent vojakov, namenjen na rusko mejo, prihaja iz vrst bataljona RKBO, ki od leta 2013, od transformacije torej, obstaja le še na papirju.

Ne gre za virusno obolenje pripadnikov tega kontingenta, niti za domnevne nedorečenosti o plačilu na operaciji ne. Gre preprosto za to, da je leta 2009 certificirani in afirmirani bataljon RKBO, za čigar opremo in laboratorije smo davkoplačevalci namenili več kot 100 milijonov evrov, s transformacijo leta 2013 izgubil deklarirano nišno zmogljivost SV. To priznavajo tudi v generalštabu: »18. BJRKBO je bil do transformacije leta 2013 kot nišna zmogljivost države deklariran v Natove odzivne sile, Slovenija je bila s tem bataljonom vodilna država Natovih odzivnih sil za področje jedrskega, radiološkega, biološkega in kemičnega bojevanja.«

Poveljstvo bataljona se je udeleževalo številnih zavezniških vaj in aktivnosti ter se zaradi nameravane afiliacije bataljona v zavezniški severno-vzhodni korpus dve leti zapored usposabljalo na vajah Crystal Eagle, a po preoblikovanju oziroma transformaciji SV se je poveljstvo razdrobilo v preostale enote SV. V generalštabu o bataljonu JRKBO vse od transformacije ne govorijo več: »Enota bataljon JRKBO ne obstaja več, obstajajo pa elementi te bataljonske zmogljivosti.« To so čete, ki so se po preoblikovanju SV razporedile v brigade: v prvo brigado, v 72. brigado in v logistično brigado.

V generalštabu poudarjajo, da se je po transformaciji urilo tudi »razdrobljeno« poveljstvo bataljona: »Po preoblikovanju SV se je poveljstvo JRKBO-zmogljivosti udeležilo vaje Compact Eagle 15 in letos vaje Saber Strike 17.«