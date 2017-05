V zadnjih dneh so se pojavili dvomi o pravočasnem odhodu kontingenta 46 pripadnikov Slovenske vojske (SV) na misijo Nata Okrepljena prednja prisotnost v Latvijo. V petek namreč zaradi več bolniških odsotnosti niso mogli začeti s predvidenim pregledom opremljenosti in usposobljenosti kontingenta, saj ni bila zagotovljena 90-odstotna prisotnost. V medijih so se pojavile domneve, da je razlog za odsotnost vojakov tudi nedorečeno plačilo na misiji.

Predsednika odbora Žana Mahniča (SDS) je zaskrbelo, da so zapleti morda nastali, ker si nekdo želi blatiti ugled Slovenije kot članice mednarodne skupnosti.

Katičeva pa je pojasnila, da bo kontingent odšel na pot pravočasno. Glede poročanj o plačilu dodatkov pa je dodala, da se bo vlada prihodnji teden seznanila z uredbo, ki med drugim določa te dodatke. Šele po sprejetju pa bo sama lahko predlagala točno višino zneskov.

Tudi namestnik načelnika generalštaba SV generalmajor Alan Geder je zagotovil, da bo kontingent do konca junija napoten v Latvijo in da so pripadnikom že aprila sporočili, da bo njihova plača primerljiva z drugimi operacijami in misijami v tujini, višino dodatkov pa bodo sporočili, ko bo sprejet predlog.

Ministrica in generalmajor sta večkrat ponovila, da gre v Latviji za mirnodobno aktivnost.