Razvpiti goljuf Drago Funkel, ki po begu, poznejši aretaciji na Hrvaškem in izročitvi Sloveniji prestaja osemletno zaporno kazen, ima še veliko odprtih zadev na slovenskih sodiščih. Mnoge med njimi pa se že približujejo zastaranju. Včeraj na predobravnavnem naroku ni priznal krivde zaradi goljufij, s katerimi naj bi več slovenskih podjetij oškodoval za skoraj 200.000 evrov. Ker se kazniva dejanja nanašajo na dogodke v drugi polovici leta 2007, bo oktobra letos večina očitkov iz obtožnice že zastarala.

Lovljenje zastaralnih rokov

Toda pot do tja je še dolga, večina dejanj iz obtožnice pa bo zastarala že oktobra. Z zastaralnimi roki se bojujejo tudi druga sodišča, saj ima Funkel po naših informacijah odprte postopke tudi na celjskem, mariborskem in koprskem sodišču. Nazadnje, aprila je bil zaradi poslovne goljufije obsojen v Mariboru, kjer jo je odnesel s pogojno kaznijo. Po naših informacijah predvsem zato, ker naj bi tudi tožilstvo privolilo v milejšo kazen, le da se primer konča pred morebitnim zastaranjem.

Razlogi, da se slovensko pravosodje pri pregonu Funklovih grehov sooča s tako hudo časovno stisko, tičijo v samem Funklovem begu, pa tudi v očitno pomanjkljivem sodelovanju slovenskega in hrvaškega pravosodja oziroma birokraciji. Funkel je bil namreč že leta 2010 v Ljubljani obsojen na osem let in dva meseca zapora, ker je z goljufijami z dragimi avtomobili lizinške hiše opetnajstil za okoli 700.000 evrov. Ko je sodba čez kakšno leto postala pravnomočna in bi moral v zapor, pa je obsojeni goljuf pobegnil. Na podlagi tiralice so ga aretirali na Hrvaškem in ga leta 2013 tudi predali Sloveniji. Ker v razlogu za izročitev niso bili navedeni vsi postopki, ki so tekli zoper Funkla, pa je prišlo do situacije, ko je moralo hrvaško pravosodje naknadno odobriti pregon za prav vse obtožnice. To pa se je zavleklo, obtožnice so obstale na mrtvi točki in oškodovanci v deset let stari zadevi so komaj včeraj dočakali predobravnavni narok za Funkla.