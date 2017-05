Marino Poropat je bil v Sloveniji leta 2009 obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni po kazenski ovadbi soseda, s katerim sta bila v dolgoletnem sporu, da mu je pred njegovo hišo grozil s smrtjo. Sodišče je Poropata obsodilo na podlagi pričanja tožnika R.H. in njegovega prijatelja, ki je pričal o tem, kaj mu je o incidentu povedal tožnik.

Poropat je vseskozi zanikal, da bi do incidenta sploh prišlo, hkrati pa je opozarjal tudi na to, da sodišče ne bi smelo verjeti ne tožniku ne priči, tudi zato ne, ker sta prijatelja in je prvi vplival na pričanje drugega. Predlagal je zaslišanje tega prijatelja tožnika na sodišču, a ga je sodišče zavrnilo, ker da so bila dejstva ugotovljena v zadostni meri, poleg tega pa da ta priča tako ali tako ne bi mogla neposredno pričati o spornem dogodku. To sodno argumentacijo so potem podprle vse nadaljnje instance slovenskega pravosodja.

Evropsko sodišče za človekove pravice je zdaj ugotovilo, da je bila Poropatu kršena pravica do poštenega sojenja in pravica do zaslišanja priče po 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Slovenija mu bo zato morala plačati 5000 evrov odškodnine za nematerialno škodo in 1500 evrov za povračilo stroškov, je sklenilo sodišče v Strasbourgu.