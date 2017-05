Italijanske oblasti bodo začasno uvedle nadzor na vseh italijanskih notranjih mejah, kopenskih, morskih in zračnih, so sporočili iz slovenske policije. Za ta ukrep so se odločili zaradi vrha G7, ki bo 26. in 27. maja potekal v Taormini na Siciliji – srečanja sedmerice najrazvitejših držav se bo med drugimi udeležil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah bo trajala od 10. do 30. maja. Italijanski varnostni organi bodo, kot so pojasnili v slovenski policiji, mejni nadzor izvajali predvsem na glavnih cestnih in železniških povezavah, vendar tudi na drugih, manj prometnih povezavah in kmetijskih prehodnih mestih. »Obseg izvajanja bodo italijanski varnostni organi prilagajali trenutnim razmeram. Pričakujemo, da bodo izvajali predvsem selektivno kontrolo na meji ali neposredno za njo,« so nam povedali v policiji in dodali, da bo nadzor potekal tako ob vstopu v državo kot izstopu iz nje.

Čez mejo le z veljavnimi dokumenti V času izvajanja ukrepa bodo po navedbah policije možni občasni zastoji, predvsem na območju nekdanjih mednarodnih mejnih prehodov Fernetiči in Vrtojba. Na večjih čezmejnih povezavah lahko potniki pričakujejo tudi spremembe prometnega režima, kot so preusmeritve in omejitve hitrosti vožnje. V slovenski policiji ocenjujejo, da večjih težav pri prehajanju meje ne bo, slovenskim državljanom pa svetujejo, naj pred potjo preverijo stanje na cestah. »Prav tako naj poskrbijo, da bodo ob prehajanju meje imeli s sabo veljavne dokumente za prestop državne meje – osebno izkaznico ali potni list – saj lahko italijanski varnostni organi posameznikom v nasprotnem primeru izrečejo sankcijo ali zavrnejo vstop v državo,« so opozorili na policiji.