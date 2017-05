Včeraj se je iztekel rok, do katerega so morali zainteresirani ponudniki, ki bi na avtocestnem omrežju v državi namestili 80 nadzornih kamer in vzpostavili sistem videonadzora, poslati svoje ponudbe Družbi za avtoceste Republike Slovenije (Dars). Toda posamezna zainteresirana podjetja so že med razpisom prek portala javnih naročil opozarjala, da so razpisni pogoji diskriminacijski in, kot je pri tovrstnih razpisih državnih podjetij že običajno, pisani na kožo točno določenemu ponudniku. Dars naj bi z izključujočimi pogoji dajal prednost podjetju Teleste iz Finske oziroma njegovim zastopnikom v Sloveniji, to so podjetje Tenzor s Ptuja (katerega 28-odstotni lastnik je ptujski župan Miran Senčar, še 22-odstotni pa njegov sin Miha Senčar), podjetje Coting, ki ima sedež v Logatcu, in podjetje FMC iz Ljubljane.

Eden od razočaranih potenci