Pametna ključavnica, kot je na primer teodoor, ki s pametnim telefonom omogoča odklepanje in poskrbi za samodejno zaklepanje vrat, je ena od rešitev, ki jih spodbuja razcvet delitvene ekonomije, pravi Tone Stanovnik iz Špice. »Pojavlja se velika potreba po informacijskih rešitvah, ki v realnem svetu omogočajo delitev pravic. Kaj pripada? Komu pripada? Od kdaj? Do kdaj? Pa naj gre tu za skupni prani stroj v kleti študentskega doma, službeni avtomobil, stanovanje, ki ga oddajamo turistom, ali čisto nekaj drugega, kar pa je dovolj dragoceno in je velik del svoje življenjske dobe neuporabljeno. Pametna ključavnica je torej ključni člen v verigi in omogoča, da na primer v času, ko ste v službi, lahko oddate del svojega stanovanja prek Airbnb in stranki prek mobilnega telefona pošljete v njegov telefon žeton s časovno veljavnostjo odklepanja.« Glavna prednost »pametnih ključavnic« je, da ne potrebujete fizičnega ključa, ampak je elektronski ključ za dostopanje v vašem mobilnem telefonu in ga lahko prejmete po zraku in to samo za določen čas in za določen prostor.

Na vprašanje, kako bi lahko še uporabljali pametno ključavnico, Stanovnik šaljivo namigne: »Če že iščemo nove segmente trga, bi dejal, da je trenutno večja bolečina staršev, ki bi želeli iz službe svojim mladoletnikom odklepati ali zaklepati dostop do sobe z računalnikom ali dostop do hladilnika.«

Upravljanje vhodnih vrat oziroma ključavnic je na primer tudi del rešitev Z-wave, ki jih v sklopu svoje ponudbe za pametni dom tržijo na primer tudi v Go4Panda, kjer so usmerjeni predvsem v rešitve, ki se skladajo s celostnim reševanjem varnosti doma oziroma stavbe. V ponudbo tako vključujejo različne rešitve, ki so povezljive prek Z-wave ali prek internetnega protokola in se kot take praviloma lahko enostavno integrirajo s krmilnimi enotami. »Ključavnice povežemo v celoto oziroma enoten sklop elementov skupaj s senzorjem odprtja, zvoncem, domofonom ali morebitno kamero pri vhodu v prostor ali stavbo. Vrata lahko tako odpiramo oddaljeno, prek pametnega telefona ali tablice z uporabo najnaprednejših varnostnih protokolov. V primeru souporabe domofona oziroma kamere lahko pred odklepanjem ključavnice tudi preverite, kdo je oseba, ki stoji pred vrati. Kot primer uporabe je odpiranje garažnih vrat poštarju kar iz pisarne, da lahko paket varno odloži.« Stanovnik pa ob tem opozarja, da bodo že jutri pametne ključavnice ne le odklepale prostor, pač pa tudi dale informacijo prostoru, kdo vstopa, in se bo ta prilagodil profilu osebe.« jpš

Medtem ko teodoor neposredno nagovarja uporabnike, Go4Panda nagovarja investitorje in deležnike iz gradbenega sektorja, od arhitektov do projektantov, elektroinštalaterjev, sisteme pa je mogoče tako kot Teodoor vgraditi v že obstoječe objekte. Sicer pa je tehnologija Bluetooth Low Energy (BLE) v mobilnih telefonih odprla popolnoma nov spekter aplikatinih področij, ki bodo revolucionarno spremenile trenuten način uporabe: ključev, gesel, kreditnih kartic, žetonov… Morda je zanimiva prispodoba, ki smo jo navajeni iz internetnega sveta. Ko namreč vstopimo v določene internetne strani, se ne zavedamo, da s seboj (v brskalniku) nosimo cookie (piškotek), ki ga stran razpozna in nam avtomatično omogoči dostop in prilagodi strani našemu profilu. Tudi pametne ključavnice bodo jutri ne le odklepale prostor, pač pa tudi dale informacijo prostoru, kdo vstopa, in se bo ta prilagodil vašemu profilu. Google se zelo napreza, da bi tudi v realnem svetu prevzel dominantni položaj, potrudili se velja, da si tukaj tudi Slovenci od skupnega kolača pribormo zajeten del.