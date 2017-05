Smetumet je neprofitna organizacija, ki se ukvarja s smetmi – na glamurozen način. Njihovo področje je igrivo oblikovanje iz smeti, v kolektivu se ukvarjajo z lokalno reciklažo, ročno in etično proizvodnjo uporabnih predmetov. Smetumet vodita Maja Rijavec in Alenka Kreč Bricelj, ki o sebi pravita: »Različni pogledi na življenje, en odnos do smeti. Oh, te prelepe smeti!«

Maja Rijavec je komunikologinja in najde navdih v številnih materialih, a najraje ustvarja iz naplavljenih deščic s plaž. Dodaja jim konstrukcije iz žice in iz njih ustvarja poličke, svečnice in svetila. Alenka Kreč Bricelj je po izobrazbi umetnostna zgodovinarka in njena specialnost je, poleg črnega humorja, ustvarjanje oblikovalskih konceptov s širšim družbenim učinkom. Obe svoje strasti povezujeta v poseben odnos do življenja, ki bi mu lahko rekli skrbnost do planeta ali zavedanje o okolju ali odgovornost do prihodnosti: »Vsaka še tako nam ljuba stvar enkrat postane smet. Bridkost smetišča, breme za naravo, nepravičnost do prihajajočih rodov.«

Rezultat so uporabne, vzdržljive, sporočilne, domišljene in dovršene unikatne kreacije ter maloštevilne serije, izdelane iz skrbno zbranih in očiščenih smeti. Ročno delo in nestandardne surovine generirajo unikatnost – izdelki variirajo v končni podobi in prihaja do rahlih odstopanj v velikosti ter v sestavi materialov. Izdelki so narejeni v Sloveniji, pri proizvodnji pa tesno sodelujejo tudi z invalidskimi podjetji.

Kulturno-ekološko društvo Smetumet se neprestano samoizprašuje, zapisali so celo svoj manifest v devetih točkah, ki je vseobsegajoč – kot nekakšno navodilo za življenje. Organizira tudi delavnice in družbene aktivnosti, ki se navezujejo na ustvarjanje iz smeti. V skupne izdelke združujejo društveno znanje, filozofijo, tehnologijo, ustvarjalnost, čudenje in humor. Rešitve iščejo znotraj koncepta odpadnega in naravnega materiala, včasih pa uporabijo tudi dodaten material, če ta neizogibno pripomore k trajnejšemu izdelku (na primer nov sukanec, netanje).

Zavedati se smeti, še preden te nastanejo, razmisliti o možnostih, da jih preprečimo, o njihovi ponovni uporabi, načinu predelave, popravilu, nadgradnji in podaljšanju življenja, je smisel delovanja Smetumet. Avtorici znata s svojimi izvirnimi idejami poskrbeti, da smet postane glamurozen izdelek, ki si ga zaželimo. Ustvarjata provokativne modne dodatke (torbice, nahrbtnike, kravate, vrečke…) in izvirna darila (zmajeva jajca, obeske z dodanimi semeni, ročno izdelane svinčnike…). Izdelki imajo značaj igrive reciklaže in edinstvenega designa.

Klančina iz lesa in zračnic omogoča boljšo dostopnost

Leta 2012 so v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK, Maribor) v Vetrinjskem dvoru izdelale klančino v okviru programa Kultura ni ovira. Klančina iz odpadnega lesa in kolesarskih zračnic omogoča boljšo dostopnost. Vsi posegi so bili narejeni iz odpadnih materialov, obsegali pa so tako premostitve arhitekturnih ovir kot tudi brajeve napise, kontrastne oznake in opozorilne table. Pod okriljem Smetumet so bile organizirane tudi delavnice, posegi v javni prostor in ozaveščevalne akcije.

Iz babičinih zaves so oblikovale »zavestno vrečko«, ki na tržnici in v veleblagovnici odlično nadomešča plastične vrečke. Sveže sadje, zelenjava in vse, kar se da kupiti na kilogram, je dobro vidno skozi lahko čipkasto tkanino. Modna in zelo uporabna torba je »smetumet malha«, o kateri avtorici pravita: »Narejena je iz reklamne ali tovornjakarske cerade, ki je odlično kljubovala vremenu, iz ovratnih trakov, ki so se družili na prireditvah, in avtomobilskih varnostnih pasov, ki jim ni šteti kilometrov. V malho lahko stlačiš vse življenje. Je trpežna in vodoodporna, priporočamo jo za deževne dni.«