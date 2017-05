Skoraj petino ameriških diplomantov v tehnologiji sestavljajo ženske, njihove kode pa so povečini sprejete le, če ne izdajo svojega spola, kažejo zadnje raziskave, ki temeljijo na 1,4 milijona uporabnikov platforme Github. Ne le da že deklicam v zibelko položijo sporočilo, da znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika niso zanje, pri delodajalcih prav tako še vedno obstajajo zadržki pred njihovo nosečnostjo in porodniškim dopustom ter nadaljnjo potrebo po skrbi za otroke.

Vsi ti stereotipi ženske še vedno držijo v pesti, tako da imajo manj možnosti, kot jih imajo moški, pravi Sarah Noyes iz organizacije Speak with a geek (SWAG). »Ženske, ki jim uspe preskočiti te ovire in najdejo zaposlitev v industriji, pa se s tem še ne izognejo vsem izzivom. Imajo 45 odstotkov možnosti, da prodrejo na področje tehnologije, obenem pa imajo tudi več možnosti od moških kolegov, da ga zapustijo v roku enega leta,« je Sarah Noyes povzela ugotovitve raziskave Harvard Business Reviewa iz leta 2014. Po njenih besedah se namreč ženske v tehnologiji obenem soočajo še s seksističnimi »šalami«, pomanjkanjem prostora za doječe mame, nefleksibilnim delovnikom in primanjkljajem mentoric.

Za več samozavesti in odgovornih del

Stanje pri nas je precej podobno kot čez lužo, pritrjuje Alja Isaković, prva diplomantka medijskih komunikacij pri nas in doktorska študentka na fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI) z leti izkušenj v startupovskem svetu. Zase sicer pravi, da ni težko prišla zraven, večji problem se pojavi pri vztrajanju na področju.

»Na sestankih se mi je večkrat zgodilo, da sem morala dokazovati svoje tehnično znanje, ki je bilo pri moških kolegih predpostavljeno. Podoben problem so razne šale in opazke na račun žensk (in drugih manjšin), ki so nekaj vsakdanjega na področjih, kjer smo ženske v manjšini. Zaradi teh na videz neškodljivih opazk se spodbuja občutek drugačnosti. Večkrat sem naletela tudi na problem, da sem označena kot 'tečna', ko sodelavce opomnim na to, kar je treba narediti, medtem ko se pri moških kolegih enako vedenje obravnava kot povsem naravno. In še bi lahko naštevala,« je o izkušnjah z delovnega mesta, ki jih je teoretično orisala Sarah Noyes, pripovedovala Alja Isaković. A je ta opozorila še na dejstvo, da si pogosto tudi ženske same škodijo s tem, ko imajo premalo samozavesti in ne upajo sprejeti priložnosti z večjo odgovornostjo.

Tudi pri nas se razlike med fanti in dekleti začnejo delati že zelo zgodaj, se strinja domača sogovornica. »Dober primer so denimo igrače. Pri deklicah je poudarek na punčkah in princeskah, fantom pa so namenjeni avtomobilčki in druge tehnične igrače. S tem otrokom že od mladih nog sporočamo določena pričakovanja glede njihove vloge v družbi. Nadaljuje se v šoli, kjer se deklice nagrajuje za pridnost, fante pa za drznost. Dekleta, ki jih kljub temu zanimata tehnika in naravoslovje, se morajo v najstniških letih navaditi na to, da so na svojem izbranem področju v manjšini, kar ni vedno prijetno ali preprosto,« pripoveduje Isakovićeva.