Upornik z razlogom, ki se je rodil v begunskem kampu v Jeninu in odraščal pod izraelsko okupacijo, je v 32 letih svojega življenja izkusil marsikaj. Boril se je na strani palestinskih upornikov, pri 16 letih za štiri leta pristal v zaporu, ko je prišel na prostost, pa je puško zamenjal za gledališče. V zaporu, kjer je za sojetnike uprizarjal skeče, je namreč spoznal, kako močno orožje je lahko umetnost, pa tudi to, da oboroženi boj ni prava pot.

V Slovenijo je prišel v sklopu festivala sodobnih odrskih umetnosti Exodos, kjer je z južnoafriško soigralko Chumo Sopotela nastopil v predstavi Let’s Talk About Sex: The Beginning of War (Spregovorimo o seksu: Začetek vojne), v kateri govori o spolnosti, posredno pa tudi o stanju v Palestini. Tobasi dobro ve tudi to, kako je biti begunec v Evropi, in si lahko predstavlja, kako se počutijo begunci, ki iz Sirije in drugih držav Bližnjega vhoda prihajajo danes. V to, da bi prihajali sem zato, da bi izvajali teroristične napade, ne verjame: »Begunec ne bo prišel po novo življenje v Evropo zato, da se bo potem tu ubil. Pri teroristu ne gre za to, da je musliman. Terorist lahko postane vsak človek, s katerim slabo ravnajo. Terorist se rodi iz situacije,« pravi.

Kot Palestinec in musliman sem se vedno bal izkoriščati svojo vero in kulturo za to, da bi postal slaven, tako kot so to počeli nekateri drugi, zato sem se v predstavi temu hotel izogniti. Kot Palestinec pa obenem čutim dolžnost pri tem, kar počnem, zato gledališča ne dojemam zgolj kot zabavo. Ko delam predstavo, ne gre samo za gledališče, ampak tudi za način, kako doseči ljudi in jim pripovedovati o tem, kaj se dogaja z mojo državo, mojimi prijatelji. Medijska propaganda je takšna, da je prva stvar, na katero pomislijo ljudje, ko slišijo za muslimane in Palestince, terorizem. To ni prav. Ko nekdo reče Karibi, pomislite na plažo in koktajle, ko reče Las Vegas, pa na zabavo. Izraelci se proti nam borijo na vse možne načine, pri promociji pa jim pomaga celo Hollywood. Predstavljajo nas kot teroriste in ljudi, ki mečejo bombe drug na drugega in pobijajo Jude ter ne razumejo demokracije. Ko sem šel prvič iz Palestine, sem mislil, da vsi vedo, kaj se dogaja, namreč da nas Izraelci pobijajo vsak dan, ampak ni bilo tako. Ljudi zanimajo nogometne tekme, moško-ženski odnosi, internet, zato sem se odločil, da najdem način, kako jih nagovoriti in narediti nekaj, kar ne bi govorilo neposredno o Palestini. Ni bilo lahko, ker po drugi strani s Chumo nisva hotela govoriti samo o seksu. Vprašala sva se, kako seks in odnose povezati s Palestino in Republiko Južno Afriko. Tako sicer govorim o seksu, vendar pa se ne morem popolnoma ločiti od sebe in postati nov človek. Je pa tako: če razumeš, kakšen odnos imajo ljudje do seksa, razumeš tudi njihovo kulturo in to, kar se dogaja v nji