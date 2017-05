Tisto, kar so nekoč šteli za neoperativnost in počasnost, velja danes za odliko. V nasprotju z današnjimi hrvaškimi politiki, ki reagirajo hitro, kar pomeni prej, kot lahko presodijo posledice svojih ravnanj, je Račan hitro mislil in počasneje sprejemal odločitve. Takšen pristop bi bil v današnjih razmerah posebej cenjen. Zato Račana ne pogrešamo samo njegovi prijatelji in zavezniki. Tudi mnogi drugi se sprašujejo, ali bi lahko bilo kaj drugače, če bi še živel. Prepričan sem, da bi bilo drugače, da bi bilo bolje.

Samo ene »napake« hrvaška javnost Račanu ne oprosti, to je zavezništvo s Slovenijo in popustljivost do njenih predstavnikov. Jaz mislim ravno obratno, namreč da je Račan, ko je šlo za odnose s Slovenijo, edini v hrvaškem političnem razredu razmišljal strateško in dolgoročno.

Če se ozremo na katerokoli stran neba, ugotovimo, da imajo naše meje povsod svoje posebnosti, njihova prehodnost je vedno odvisna ne samo od objektivnih okoliščin, temveč tudi od subjektivnih napak, ki jih je naredila in jih še dela politika na obeh straneh teh meja. Pr