Mehiški zvezni tožilec Raul Cervantes pa je mehiški Televisi razkril, da njegovi ameriški preiskovalski kolegi doslej niso bili sposobni izslediti niti enega ilegalno prisluženega dolarja. »El Chapovega premoženja ne najdejo, ker nikoli ni uporabljal finančnega sistema,« je pojasnil. Tožilec Cervantes je na televiziji nastopil v zvezi s torkovim prijetjem nekdanje Guzmánove desne roke Dámasa Lópeza, ki si je prizadeval prevzeti krmilo nad kriminalnim imperijem njegovega nekdanjega šefa. Mehiškega narko kralja El Chapa, ki je svetovno razvpitost dosegel z dvema odmevnima pobegoma iz strogo varovanih mehiških zaporov, so nazadnje prijeli januarja lani in ga leto zatem predali ameriškim oblastem. Od takrat sedi v zaporu v spodnjem Manhattnu. Po prepričanju tožilcev je kriminalni kartel Sinaloa pod vodstvom El Chapa v obdobju med letoma 1989 in 2014 ustvaril za več kot 14 milijard ameriških dolarjev ilegalnih prihodkov. Nekateri poznavalci so prepričani, da je znesek pretiran. »Vse to so samo domneve. El Chapo nima 14 milijard dolarjev. To številko so ameriški tožilci potegnili iz rokava,« je bil kritičen varnostni analitik Alejandro Hope. O El Chapovem premoženju so v preteklosti krožile številne domneve. Nekdanji mehiški predsednik Felipe Calderón je bil leta 2009 besen zaradi objave Forbsove lestvice najbogatejših zemljanov, na katero so umestili tudi Guzmana. Štiri leta kasneje so ga umaknili z lestvice z utemeljitvijo, da ne zmorejo verodostojno ovrednotiti vrednosti njegovega premoženja, je poročal časnik The Guardian.