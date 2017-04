El Chapa so sredi januarja iz mehiškega zapora odvedli v New York, kjer je zaprt v zaporu Metropolitan Correctional Center na Manhattnu, ki ga opisujejo kot hujšega od Guantanama. Stavba je namreč zgrajena tako, da so zaporniki popolnoma izolirani od zunanjega sveta, ne vidijo niti dnevne svetlobe. Po navedbah Guzmanovih odvetnikov mu v zaporu peša fizično in psihično zdravje, razvil pa naj bi tudi »slušne halucinacije«. V zaporu pravijo, da zgolj sliši radio iz bližnje pisarne.

Nekatere Guzmanove pritožbe so takšne, kakršnih ne bi pričakovali od vsega vajenega vodje mamilarskega kartela, ki je začel pobijati že v najstniških letih, znan pa bil kot eden najokrutnejših daleč naokrog. A si je v desetletjih nečednih poslov nabral na stotine milijonov dolarjev, nekateri pravijo, da celo milijardo. Bogastvo pa, kot vemo, ljudi hitro razvadi.

Kot televizije in ponavljanje dokumentarca Odvetniki so namreč pred tedni vložili prošnjo, da bi v sobi za rekreacijo televizor postavili pod takšen kot, da bi Guzman videl na ekran tudi takrat, ko je na sobnem kolesu. Trenutno ima namreč pogled nanj zastrt. Po poročanju časnika The New York Times, ki se sklicuje na izjave odvetnikov, tudi takšne nesmiselne malenkosti vplivajo na »povišanje stopnje njegovega nezadovoljstva in občutka osamitve«. Dodali so še, da El Chapo tudi ne sme preklapljati med kanali na televiziji. Med drugim ima na voljo enega od programov, kjer predvajajo dokumentarne filme o naravi, a se je Guzman pritožil, da so enega o nosorogu že večkrat ponovili, poroča časnik.