Ustavno sodišče je pred tedni zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti 186. člena kazenskega zakonika, ki se nanaša na proizvodnjo rastlin, uvrščenih med prepovedane droge, ki jo je vložilo višje sodišče v Mariboru. Zahteva za oceno ustavnosti je relevantna predvsem zaradi političnih namer za legalizacijo konoplje, vključno z njeno pridelavo in predelavo.

Violeta Tomić iz poslanske skupine Združena levica je namreč pred kratkim napovedala, da bodo do konca leta v parlamentarno proceduro vložili predlog zakona, s katerim bi dosegli popolno legalizacijo konoplje, torej tudi v rekreativne namene, in hkrati dopustili tako pridelavo kot predelavo te rastline. Tudi v poslanski skupini SD so že spisali tak predlog, a ga nato (začasno) umaknili v predale, saj zanj niso dobili poslanske podpore. Hkrati pa tudi (neparlamentarna) Piratska stranka že zbira podpise pod peticijo, s katero bi prav tako popolnoma legalizirali uporabo konoplje ter njeno pridelavo in predelavo.