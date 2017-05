Predsednik SDP Davor Bernardić je dejal, da gre za vprašanje morale in odgovornosti Marića, ki je na čelo ministrstva za finance prispel s položaja direktorja za strategijo in kapitalski trg v Agrokorju. Ne ve, kako je sploh mogoče, da kot odgovorni za finančno stabilnost države ni prej vedel za težave v poslovanju koncerna, ki so ogrozile celotno hrvaško gospodarstvo. Pozval ga je k odstopu. Premier Plenković je finančnega ministra označil za kakovostnega strokovnjaka in ga podprl, navedbe SDP pa je zavrnil tudi Marić sam. Povedal je, da ne sodeluje pri odločitvah vlade v zvezi z Agrokorjem.

Sledila je burna razprava, v kateri sta se vladna stranka in opozicija medsebojno obtoževali. Glasovanje bi tako lahko prišlo na vrsto šele jutri. Za nezaupnico Mariću je potrebna večina od 151 saborskih poslancev, za zdaj pa ni jasno, ali bo opoziciji uspelo zbrati najmanj 76 glasov za odstavitev ministra.