Nesoglasja okoli brexita med 27 članicami EU, ki jih je pričakovala konservativna vlada Therese May, so se izkazala za škodoželjne pobožne želje. Voditelji so na sobotnem vrhu v Bruslju brexitsko pogajalsko strategijo EU soglasno sprejeli v pičlih štirih minutah. In ji potem zaploskali. Britanci, ne samo tisti, ki nočejo brexita, ampak tudi kritični zagovorniki brexita, ki jim ni vseeno, kakšen izstop se obeta, ne morejo razumeti, kako da je EU takoj razkrila svojo pogajalsko strategijo, Mayeva pa jo skriva kot nekakšno državno skrivnost. Mnogi mislijo, da jo skriva, ker je nima, ali pa zato, ker je za Britanijo vratolomna.

Desetkrat bolj skeptičen Mayeva je na Downing street 10 zakorakala proti evropskemu slu Jean-Claudu Junckerju, s katerim sta se pred veliko armado sedme sile prijateljsko objela in poljubila. Toda njuni pogovori naj bi bili prijetni le, dokler se nista začela pogovarjati o brexitu. Juncker naj bi, po nemških in drugih virih, po ledeni večerji dejal, da odhaja desetkrat bolj skeptičen, kot je bil. Mayeva zanika ledeno ozračje med večerjo in trdi, da gre za »bruseljske govorice«. Domači kritiki Mayevi očitajo, da je kriva za pokvarjeni poniževalni začetek pogajanj, ker je Juncker ocenil, da je morda nesmiselno, da se Mayeva udeleži prvega dne brexitskih pogajanj (kmalu po britanskih predčasnih volitvah, ki bodo 8. junija), ker se morda ne bodo začela, če se ne bo sprijaznila s tem, da se EU ne bo pogajala o prihodnjih trgovinskih odnosih z Britanijo, dokler otoška vlada ne bo privolila v ločitveni račun (po EU naj bi bil okoli 60 milijard evrov), pravico, da dobri trije milijoni državljanov EU, ki živijo v Britaniji, ostanejo v Britaniji, in dogovor o britanski meji z Irsko.

Britanija je v drugi galaksiji Nerazumno in absurdno je pričakovanje Mayeve, da ji bo EU pomagala do uspešnega brexita. Junckerju naj bi dejala: »Naredimo iz brexita uspeh.« On pa ji je odgovoril, da brexit ne more biti uspeh. EU preprosto mora poskrbeti za to, da bo Britanija po brexitu na slabšem, kot je zdaj kot članica EU. Drugim članicam mora pokazati, da odhod iz EU ni preprost in poceni in da ne vodi v nekaj boljšega. Juncker je po ledeni večerji z Mayevo tudi dejal, da je verjetnost, da bodo brexitska pogajanja propadla, več kot petdesetodstotna. In da je zgrožen nad tem, kako poenostavljen odnos ima Britanija do vprašanj, kot sta ločitveni račun in bodoče pravice državljanov EU v Britaniji. Juncker ocenjuje, da Britanija resno podcenjuje kompleksnost vsega, kar prihaja. Na Otoku odmeva trditev nemškega časopisa Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, da je Juncker nemški kanclerki dejal, da je Britanija (glede pogajanj) v drugi galaksiji.

Premierka se ponavlja Samo nekaj ur po vrhu v Bruslju, na katerem so britansko stališče ocenili kot »nestvarno«, ga je Mayeva ponovila na televiziji. Po njenem mnenju morajo pogajanja o ločitvenem računu, ki ga bo EU izstavila Britaniji, in državljanih EU potekati sočasno s pogajanji o trgovinskem sporazumu. Kot bi bila gluha za vse, kar govori EU, je dejala: »Res hočejo imeti nekaj razprav o denarju. Meni je zelo jasno, da mora biti na koncu vse jasno ne samo o odhodu, ampak tudi o naših prihodnjih odnosih.« Nestvaren odnos do pogajanj Mayevi narekujejo tudi predčasne volitve (8. junij), pred katerimi se volilcem kar naprej in vsepovsod prodaja kot edina močna vodilna osebnost, ki je sposobna izpeljati brexit. Minister laburistične vlade v senci, pristojen za brexit, Keir Starmer pravi: »Bojim se, da bo Mayeva izpogajala brexitsko katastrofo. Premierkin samozadovoljni togi pristop vodi v osamitev Britanije in povečuje možnost, da bomo treščili iz EU brez dogovora.«