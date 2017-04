To je bil, po vsebini, ostrini in ognju, najboljši govor Jeremyja Corbyna, vse odkar je vodja laburistov. Konservativna premierka Theresa May bi rada volitve, ki jih je razpisala za 8. junij, spremenila v referendum za pridobitev »erdoganske« avtoritete za izpeljavo trdega brexita. Corbyn jih želi spremeniti v prave volitve, na katerih bi Britanci odločali o tem, ali si res želijo živeti v Veliki Britaniji, kakršna je postala v zadnjih dobrih tridesetih letih. Postala je država z drugo najbolj neenakopravno družbo v razvitem svetu (pred njo so samo ZDA), v kateri so revni, mladi in najranljivejši člani družbe, kot so invalidi, plačali daleč najvišjo ceno za finančno krizo leta 2008 in recesijo, ki se je izvalila iz nje.

Obračun elit in ljudstva? Mayeva ljudi že utruja z vztrajnim poveličevanjem same sebe kot močne in stabilne voditeljice, ki jo Velika Britanija potrebuje za uspeh brexita (Corbyn pravi, da gre za egotrip). Corbyn je v včerajšnjem govoru obljubil, da bo odpravil ureditev, ukrojeno za bogate in nepošteno bogatenje, ter oblast in bogastvo vrnil v roke ljudi. V prvem kampanjskem govoru je napadel »moralno korumpirane konservativce, ker se ne postavijo po robu pripadnikom pozlačene vladajoče elite, ki se izmika davkom in prazni žepe navadnih delovnih ljudi«. Volitve 8. junija želi spremeniti v volilno bitko vladajočih struktur in naroda. Obljubil je povišanje korporacijskega davka za velike družbe in povišanje minimalnega urnega plačila na deset funtov. Konservativci pravijo, da bi s tem škodil gospodarstvu.

Nepriklanjanje močnim in vplivnim »Večji del medijev in vladajoče strukture pravi, da je izid volitev vnaprej odločen, saj mislijo, da v politiki obstajajo pravila, po katerih se moraš klanjati močnim in vplivnim v družbi ter se sprijazniti s tem, da ne moreš ničesar zares spremeniti, če želiš zmagati na volitvah,« je dejal Corbyn v svojem odličnem govoru, v katerem je branil tudi svojo drugačnost od politikov, ki so jih Britanci vajeni. »Pravijo, da ne igram po pravilih. Njihovih pravilih. Menda ne moremo zmagati na volitvah, ker ne igramo njihove igre. Prav imajo. Ne igram po njihovih pravilih. Tudi laburistična vlada, izvoljena 8. junija, ne bo igrala po njihovih pravilih. Ko bomo mi (laburisti) zmagali, ne bodo zmagali najvplivnejši in najmočnejši v družbi, ampak ljudje. Zmagali bodo medicinska sestra, učitelj, mali podjetnik, negovalka, gradbeni delavec, pisarniška delavka. Mi bomo zmagali,« je v do zdaj najognjevitejšem govoru dejal Corbyn, ki obljublja, da bo njegova vlada odpravila tudi »udobno kartelstvo v politiki«.

Državna investicijska banka »Imeli bomo laburistično vlado, ki bo vlagala v naše gospodarstvo prek državne investicijske banke (s 500 milijardami funtov), ki bo izboljšala življenjske razmere po vsej državi. Kaj ponujajo konservativci? Za sedemdeset milijard funtov znižane davke za bogate, za velike podjetnike in korporacije do leta 2020,« je dejal Corbyn. S tem govorom je gotovo pridobil nove privržence, a obenem dodatno razdražil vse tiste, ki ga najbolj sovražijo. »Debeli mački (pohlepni direktorji, ki si polnijo žepe z večmilijonskimi plačami in bonusi) in korporacije bi se morali bati laburistične zmage. Če bi bil jaz Southern Rail (pošastno slaba zasebna železniška družba, ki izstopa po gonji za dobičkom) ali Philip Green (pohlepni predsednik uprave družbe Arcadia Group in milijarder, ki je izropal pokojninski sklad propadle družbe BHS), bi se bal laburistične zmage. Če bi bil jaz Mike Ashley (milijarder in predsednik uprave družbe Sports Direct, ki verjetno najgrše izkorišča delavce v Veliki Britaniji) ali direktor multinacionalne korporacije, ki se izmika davkom, bi si želel konservativne zmage. Laburistična stranka pa bo dala prednost interesom večine,« je dejal Corbyn, ki se je v govoru izogibal omenjanju brexita.