zvezdnik Bostona Isaiah Thomas je le dan po pogrebu v prometni nesreči preminule sestre Chyne prikazal izvrstno predstavo. Na tekmi je dosegel 33 točk in temu dodal devet podaj, že med prvoi četrtino pa je ostal tudi brez zoba, ki mu ga je s komolcem izbil Otto Porter.

»Ta zmaga je plod ekipnega dela, izjemne predanosti vseh, vsi so prispevali, da smo slavili, čeprav nam na začetku ni šlo. Zame ni bilo lahko, toda košarka poganja moje življenje naprej. Za svojo sestro sem naredil, kar sem lahko, in tudi naprej bom ohranjal njen spomin. Težko je bilo, toda to je končnica in odločen sem bil, da zaigram,« je pojasnil Thomas.

V Los Angelesu je slavila gostujoča zasedba. Derrick Favors ni bil v prvi peterki Utaha, vendar je po težavah Rudyja Goberta zaradi osebnih napak uspešno nadomestil vrzel in dosegel 17 točk ter ujel 11 žog. Gordon Hayward je prispeval 26 točk za ekipo Jazz, ki se je od tekmecev odlepila v tretji četrtini in pet minut in pol pred koncem povedla s 96:80. Utah je tako sploh prvič po letu 2010 napredoval v drugi krog končnice. V ekipi Clippers je bil najuspešnejši DeAndre Jordan s 24 točkami in kar 17 skoki.