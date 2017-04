Kljub enemu največjih preobratov v zgodovini rednega dela lige NBA je Goran Dragić z Miami Heat obstal pred vrati končnice. 14. januarja je imelo moštvo s Floride zbranih le enajst zmag in kar 30 porazov, v drugem delu sezone pa se je slika zrcalno obrnila. Z zmago na zadnji tekmi proti Washingtonu je Miami končal sezono s polovično uspešnostjo, a v boju za končnico ni dobil zunanje pomoči. Tako Indiana kot Chicago sta namreč dobila svoji tekmi, Vročica pa je imela na koncu enako razmerje zmag in porazov kot Chicago, a je bil slednji boljši v medsebojnih obračunih.

»Težko je opisati občutek, ki ga imamo po takšni sezoni. Zares smo se želeli uvrstiti v končnico, v kateri bi bili težaven nasprotnik za vsakogar,« je po tekmi s solzami v očeh razlagal Goran Dragić, ki je bil z 28 točkami, petimi asistencami in štirimi skoki znova prvo ime Miamija. Ljubljančan bo moral še enajstič v trinajstletni karieri v NBA končnico spremljati z domačega naslanjača. »Zelo smo potrti, saj nam res ni bilo vseeno. Borili smo se kot levi, a nam je na koncu zmanjkalo tudi nekaj sreče. To je eno mojih najljubših moštev, v katerem sem kdaj igral. Z vsakim od soigralcev bi šel kadarkoli v boj. Če me bodo kdaj rabili, jim bom vedno na voljo. Boljšega ozračja v slačilnici, kot smo ga imeli letos, se ne da ustvariti. Prav zaradi tega je vse skupaj še težje požreti,« je dodal Dragić in pristavil, da je občutek podoben tistemu, ko je z reprezentanco izpadel v četrtfinalu domačega evropskega prvenstva leta 2013 proti Franciji.

Miami se je do zadnje tekme za končnico boril navzlic dejstvu, da so jih vso sezono ovirale številne poškodbe. Že tako ne preveč kakovostno moštvo je pred začetkom sezone dobilo močan udarec, ko je postalo jasno, da Chris Bosh zaradi ponovnega odkritja krvnih strdkov v njegovem telesu najverjetneje ne bo več mogel igrati košarke. Kmalu po začetku si je Justise Winslow huje poškodoval ramo, odšel na operacijo in s tem končal sezono. Josh McRoberts je manjkal na 60 tekmah, Dion Waiters na 36, Josh Richardson na 29, Dragić na devetih… Prav odlična sezona slednjega, morda celo najboljša v karieri, je bila ključna pri preobratu Miamija. Slovenski reprezentant je bil najboljši strelec (20,3), podajalec (5,8) in kradljivec žog (1,2) svojega kluba, s čimer si je najverjetneje zagotovil mesto v moštvu tudi v prihodnji sezoni.

Miami bo imel poleti sicer veliko manevrskega prostora, saj se je zaradi zdravstvenih težav znebil bogate pogodbe Bosha, kar šestim košarkarjem potečejo enoletni dogovori, še trije pa imajo možnost po letošnji sezoni zapustiti moštvo ali sprejeti še eno leto igranja za vnaprej dogovorjen znesek. Predsednik Pat Riley naj bi po prvih predvidevanjih jedro letošnjega moštva poskušal zadržati, obenem pa mu dodati eno ali dve veliki imeni, s katerima bi znova napadel vrh vzhodne konference.

Končnica v ligi NBA se bo začela v noči na nedeljo, medtem ko so bile prve tekme končnice lige NHL že v noči na četrtek.

Jagodnik se poslavlja V zadnjem krogu 2. SKL se jutri v športni dvorani GIB v Šiški obeta veliko slavje. Ilirija bo namreč pred domačimi navijači praznovala 60-letnico kluba in preboj v 1. SKL, hkrati pa se bo od aktivne kariere pri 42 letih poslovil Goran Jagodnik.

Končnica v NBA Četrtfinalni pari (igrajo na štiri zmage), Vzhod: Boston – Chicago, Washington – Atlanta, Toronto – Milwaukee, Cleveland – Indiana. Zahod: Golden State – Portland, LA Clippers – Utah, Houston – Oklahoma City, San Antonio – Memphis.