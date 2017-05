Drago Medved je bil slovenski pisatelj, novinar, urednik, slikar in publicist. Rodil se je devetega januarja 1947 na Ponikvi in umrl lani, sedmega januarja 2016 v Novi Cerkvi. Svojo poklicno pot je pričel kot stavec v Celjskem tisku in se že takrat ukvarjal z grafiko. Ob delu je študiral novinarstvo in se od leta 1971, ko je postal urednik Novega tednika, z njim tudi poklicno ukvarjal. Bil je predsednik celjske Socialistične zveze delovnega ljudstva in komentator kulturne redakcije dnevnika Delo.

Že leta 1966 je bil med ustanovitelji literarne revije Obrazi, kasneje tudi njen urednik. Prav tako je 1971 pomagal ustanoviti Teden domačega filma v Celju in ga vodil desetletje. Publicističnega delovanja ni opustil, v svojih delih obravnava predvsem naravno in kulturno dediščino ter vinsko kulturo oziroma enogastronomijo. S svojo mladostno ljubeznijo, slikarstvom, se je intenzivneje pričel ukvarjati leta 2002. Imel je preko 50 samostojnih in skupinskih razstav ter sodeloval na mnogih likovnih kolonijah. Podatki o njegovem delu so zapisani tudi v Slovenski Enciklopediji.

Pregledno razstavo izbranih del je v sodelovanju z njegovo družino pripravil Robert Hutinski. Otvoritev bo v petek, 5. maja 2017, v AQ galeriji Celje, za ogled pa bo dostopna cel mesec. Odprl jo bo župan občine Celje Bojan Šrot.