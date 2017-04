Z vprašanjem poostrenih mejnih kontrol na slovensko-hrvaški meji in drugih zunanjih schengenskih mejah se bodo države članice EU še naprej ukvarjale. Čeprav je bilo včeraj v Bruslju že drugo srečanje strokovnjakov delovne skupine za meje, posebnega preboja pri vprašanju dolgih čakalnih dob zaradi sistematičnega nadzora vseh državljanov EU pri prehajanju zunanjih schengenskih meja niso dosegli. Kot so sporočili iz slovenske policije, je skupno enajst držav članic EU od uvedbe poostrenega nadzora pred tremi tedni odstopilo od sistematičnega nadzora potnikov EU. V večini novi varnostni ukrepi povzročajo daljše čakalne dobe na mejah. Hkrati so države članice ugotovile, da zaradi poostrenega nadzora odkrijejo tudi več iskanih oseb v bazah podatkov.

Cerar se bo zavzel za bolj pretočen režim na meji

Predstavniki evropske komisije po naših informacijah še niso pripravili priročnika z razlago novih pravil – torej kako naj si države razlagajo, kdaj in za koliko časa smejo odstopiti od sistematičnega nadzora na meji. Sistematičnemu nadzoru na slovensko-hrvaški meji se ob daljšem čakanju odpoveduje tudi slovenska policija. Na včerajšnjem srečanju v Bruslju so predstavniki policij spet predstavili svoje izkušnje pri poostrenem nadzoru in se dogovorili, da bodo šele na naslednjem srečanju pripravili podrobnejše smernice za izvajanje ciljno usmerjenih mejnih kontrol.

Tako je tudi današnje srečanje premierja Mira Cerarja s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem in predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem prej izmenjava mnenj in pogledov kot pa iskanje dolgoročne rešitve za zastoje na slovensko-hrvaški meji. Premier Cerar se namerava na srečanju ob robu vrha EU, ki je namenjen brexitu, sicer zavzeti za bolj pretočen režim na meji. A tudi v njegovem kabinetu so previdni glede tega, kaj lahko pričakujemo od pogovorov. Kot poudarjajo, je uredba, ki uvaja strožji nadzor na meji, precej rigorozna. Kljub temu naj bi na njeni osnovi poskušali najti možnosti, kako na mejnih prehodih vendarle povečati pretočnost prometa.

Na današnjih pogovorih med Plenkovićem, Cerarjem in Junckerjem bi utegnil sodelovati tudi predsednik evropskega sveta Donald Tusk, ki se bo sicer tudi ločeno sestal s premierjem Cerarjem. Po poročanju STA Tusk želi, da se do poletja, ko se začne glavna turistična sezona in proti Hrvaški skozi Slovenijo potuje največ potnikov, najde rešitev, ki bi omogočila bolj gladko gibanje v EU. V kabinetu predsednika vlade so zatrdili, da tema današnjih pogovorov z Junckerjem in Plenkovićem ne bo končanje arbitražnega postopka za določitev meje med državama.