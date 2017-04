Plameni so včeraj zgodaj zjutraj zajeli draveljsko kitajsko restavracijo Kitajski vrt. Za zdaj kaže, da je v restavraciji, ki je pred več kot desetimi leti gorela zaradi požiga, tokrat zagorelo zaradi kratkega stika v električni napeljavi. Policisti škodo ocenjujejo na več deset tisoč evrov.

Ob pol štirih zjutraj so ljubljanski gasilci prejeli poziv, da gori gostinski objekt v Dravljah. Ob njihovem prihodu na kraj požara je gorelo že celotno ostrešje, požar pa je bil že polno razvit. »Vsi stanovalci so se na srečo že sami pravočasno umaknili iz gorečega objekta. Preventivno smo odredili še evakuacijo dveh sosednjih objektov. Takoj smo začeli gasiti in požar kmalu lokalizirali. Prebivalci sosednjih hiš so se lahko varno vrnili v svoje domove. Sledilo je odkrivanje kritine in gašenje manjših žarišč,« nam je včeraj pojasnil Robert Okorn iz ljubljanske gasilske brigade. Poleg poklicnih gasilcev so v intervenciji sodelovali tudi prostovoljni gasilci iz Dravelj, Črnuč, Šentvida in Vižmarij - Broda, tako da je bilo na kraju skupno 54 gasilcev in 12 gasilskih vozil. Včeraj dopoldne so gasilci še prekrili streho s PVC-folijo, nato pa so delo prepustili policistom.

Nataša Pučko z ljubljanske policijske uprave nam je potrdila, da v požaru ni bil nihče poškodovan, policisti pa so več ur pregledovali pogorišče. »Dosedanje ugotovitve ogleda kažejo, da je požar najverjetneje posledica kratkega stika na električni napeljavi. V zvezi z navedenim kriminalisti nadaljujejo preiskavo tudi v smislu suma morebitnega kaznivega dejanja. V požaru je nastalo za več deset tisoč evrov škode,« nam je pojasnila predstavnica ljubljanskih kriminalistov. Ti preiskujejo tudi sum kaznivega dejanja v smeri opustitve dolžnih ravnanj, malomarnosti in podobno.

Smrt zaradi 1000 dolarjev V restavraciji Kitajski vrt je gorelo že pred leti, ko je po požigu v njej umrl tudi nekdanji zaposleni. Februarja 2003 smo poročali, da so gasilci iz goreče stavbe potegnili mrtvega 32-letnega Liang Jian Chenga. Toda izkazalo se je, da zanj ni bil usoden ogenj. Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da je nekdanji zaposleni od tedanjega lastnika neuspešno terjal 1000 ameriških dolarjev, ki mu jih je ta dolgoval. Ker jih ni dobil, je naslednji dan vkorakal v lokal in v restavraciji zanetil požar. Nato se je odpravil po stopnicah v stanovanjski del hiše do lastnikov in njune triletne hčerke. Med lastnikom in nekdanjim zaposlenim se je vnel še pretep, med katerim sta lastnik in lastnica restavracije (prostore sta sicer imela v najemu) do smrti zabodla 32-letnika. Čeprav sta bila tudi sama porezana, so ju policisti takrat osumili uboja.