Goran Vojnović: Ozaveščanje ne deluje

Vojna se še ni dobro končala, ko je moj dedek nekega dne prišel domov in rekel svoji ženi: »Draga Milanija, boga ni več.« Moji verni babici se je srce ustavilo. »Kdo to pravi?« je vprašala in dedek je pojasnil: »To pravi tovariš Zijo, predsednik občinskega komiteja Zveze komunistov Visoko!« »Kdo?« je zdaj še bolj začudeno vprašala babica. »Zijo, ki odloča o tem, ali bomo lahko zidali novo hišo spodaj ob cesti,« je pojasnjeval dedek, a ga babica še vedno ni razumela. »Kateri Zijo?« je vprašala. »Tisti Zijo, ki odloča o tem, kdo bo zasedel mesto direktorja visoške tržnice,« je odgovoril dedek in babici Milaniji se je naposled posvetilo: »Če pa tisti Zijo pravi, da ni boga, potem ga najbrž res ni.«