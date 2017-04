Nad njo se je ponosna bohotila novička o postopku za zaščito slovenske potice, zapisana z večjimi in debelejšimi črkami, morebiti pomembnejša, morebiti zanimivejša od žalostne novičke. Ubogemu postopku je grozilo, da bo nekje obtičal, a žalostna novička ni razumela, kje in kako. Vedela je, kako v dolgih kolonah pred mejo obtičijo avtomobili, vedela je, kako v četrtfinalih obtičijo favoriti za končne zmage, ni pa vedela, kako obtičijo postopki. To je moralo, si je mislila žalostna novička, biti nekaj grozovitega, in predstavljala si je postopek, kako z glavo navzdol obtiči nekje nad prepadom in kako drugi postopki ne morejo do njega in kako slovenska potica zaman čaka nanj v dolini in živi sama svoje kruto nezaščiteno življenje.

Pod žalostno novičko sta bili še dve drugi novički. Takoj pod njo je novička govo