Spletne prevare, v katerih nam želi nigerijski princ ponuditi visoko nagrado v zameno za pomoč in bančne podatke, obstajajo že skoraj od rojstva svetovnega spleta. Organizacije, ki se ukvarjajo s spletno varnostjo, vsakič znova opozarjajo, naj jim ne nasedemo. Kako ironično je torej, da sta se v podobno past ujela spletna velikana Facebook in Google. Še več, prevare nista odkrila skoraj tri leta, v tem času pa jima je prevarant odščipnil kar 100 milijonov dolarjev.

Zgodba je na dan sicer prišla že decembra lani, a takrat ameriške oblasti niso želele razkriti imen vpletenih podjetij. Nato je revija Fortune včeraj objavila izsledke lastne preiskave s tančico v skrivnosti ovitega primera. Osumljenec za spletno goljufijo je državljan Litve, star okoli 40 let, ki je prefinjen načrt domnevno skoval že leta 2013. Ponaredil je elektronske naslove, poslovno dokumentacijo in žige podjetja Quanta Computer iz Tajvana, s katerim sta Facebook in Google redno sodelovala, podjetji pa je želel ukaniti za lažne stroške računalniške opreme.