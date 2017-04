Predsednikov ukaz nalaga ministrici za šolstvo Bets DeVos, da pregleda zvezne regulacije glede šolstva in izobraževanja in po 300 dneh poda priporočila, katere regulacije so odvečne. Trump je ob podpisu dejal, da je zvezna vlada predolgo vsiljevala svojo voljo lokalnim skupnostim in rezultat je draga in slaba izobrazba.

Podpis ukaza in tovrstno razmišljanje sta v skladu z republikansko filozofijo, da lokalne skupnosti in starši bolje vedo, kaj je dobro za otroke, kot strokovnjaki in politiki v Washingtonu.