Vsaka sodobna vojska ima v svoji formaciji tudi neke vrste operativno poveljstvo, ki operativno vodi sile na terenu. Rusi, recimo, imajo v okviru generalštaba t. i. operativni center, ki med drugim na operativni ravni poveljuje ruskim silam v Siriji. ZDA imajo za ta namen geografska poveljstva (Centcom v Tampi na Floridi) itd. Vprašanje, ki se postavlja v primeru SV, pa je, ali dejansko potrebujemo posebno formacijsko strukturo in ali bi se ta lahko oblikovala tudi v okviru generalštaba SV. Predvsem pa se postavlja vprašanje, ali potrebujemo posebno formacijsko strukturo, ki je pri tem še dislocirana. Menim, da tega ne potrebujemo, saj bi to funkcijo lahko izvajali tudi v okviru generalštaba.

V slovenskem sistemu je povezovanje konkretnih reformnih in reorganizacijskih sprememb s konkretnimi osebami velik problem, ki ga bo preprosto treba preseči, če želimo doseči že večkrat izpostavljen cilj – majhna, moderna in profesionalna SV. Razvoj nobenega sistema ne sme in ne more biti pogojen s konkretnimi osebami. Tega se zavedajo vse sodobne organizacije in sistemi ter tudi sodobne vojske, ki prav z urejenim kariernim sistemom skrbijo, da je znotraj sistema ustrezen pretok idej in znanja, kar zagotavlja ustrezen razvoj sistema.

Ker tega v SV in obrambnem sistemu nimamo, se vrtimo v začaranem krogu neskončnih reorganizacij in reform, ki se nikoli ne končajo in ne privedejo do nekega končnega stanja. Menim, da bolj kot oblikovanje novih poveljniških struktur SV potrebuje celovito formacijsko prenovo, saj je obstoječa formacija bolj kot odraz aktualnih potreb in zmožnosti odraz preteklih varčevalnih ukrepov. In v tem kontekstu je še toliko bolj nenavadno, da se formacija SV spreminja najprej v poveljniški strukturi, pri čemer ni jasno, kakšna bo formacija SV: koliko enot in kakšne enote bo imela, katere strukture bo razvijala?

Gre za vnovično kolobarjenje visokih in višjih kadrov SV, kar je značilnost vseh zadnjih reorganizacij SV, s katerimi poskušajo tovrstnim kadrom, ki imajo večinoma pogodbe za nedoločen čas, zagotoviti ustrezne položaje v SV oziroma gre za indikator neurejenega sistema kariernih poti v SV. Morda na začetku res ne bo povišanj, bodo pa ta zagotovo sledila; vsekakor bo imel poveljnik te nove strukture čin generala. Glede na omejeno število teh činov v SV je gotovo pričakovati vsaj Pograjčevo napredovanje.