Drug komplet zlatih cepinov bodo prejeli ruski alpinisti Dimitrij Golovčenko, Dimitrij Grigorjev in Sergej Nilov za prvenstveno smer Moveable Feast, ki so jo opravili septembra lani po severnem razu 6904 metre visoke gore Thalay Sagar v indijskem delu Velike Himalaje. Vsi trije Rusi so že dobitniki zlatega cepina iz preteklih let, za Britanca Ramsdena pa bo to že četrto takšno priznanje. S tem se bo izenačil s slovenskim alpinistom Markom Prezljem, doslej edinim prejemnikom štirih zlatih cepinov. Z zlatim cepinom za življenjske dosežke v alpinizmu so počastili 66-letnega ameriškega alpinista Jeffa Lowa, enega od pionirjev hitrega alpskega sloga plezanja.