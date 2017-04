Prvi na svetu je v enem zamahu presmučal z vrha najvišje gore sveta, drvel je z najvišjih vrhov vseh sedmih celin, zadnjih ducat let pa se pripravlja na K2. Že sam vzpon na 8611 metrov visoki K2 je skrajni izziv, še nihče pa ni smučal z njegovega vrha. Karničar bo poskusil letos poleti. Skupaj z alpinistom Borisom Repnikom, zdravnikom Nejcem Korinčičem in novinarjem Davidom Stropnikom bo 14. junija odpotoval proti Karakorumu, kjer se jim bodo pridružili še štirje izkušeni pakistanski gorniki.

Vzpon in smučarski spust

Od baznega tabora na ledeniku Concordia (5120 metrov nadmorske višine) do vrha K2 je 3500 višinskih metrov plezanja. Karničarjeva odprava se bo vzpenjala po Česnovi smeri (v južni steni jo je prvenstveno splezal Tomo Česen avgusta 1986). »Do tretjega višinskega tabora oziroma do višine med 7200 in 7400 metri bomo smer klasično opremili s fiksnimi vrvmi, da se bomo dobro aklimatizirali in da mi vzpenjanje do te višine ne bo jemalo veliko energije med pripravami za odhod na vrh. Počakati bom moral stabilno vremensko luknjo in se potem hitro odzvati, saj bo do vrha še več kot tisoč metrov oziroma v idealnih razmerah dan in pol plezanja,« pojasnjuje Davo Karničar.

Želi si, da bi smučarski spust z vrha gore do baznega tabora opravil v štirih urah. Do območja med tretjim in drugim višinskim taborom bo smučal po isti smeri, kot se bo vzpenjal, spodnjo tretjino do baznega tabora pa bo moral smučati drugje, saj je Česnova smer prestrma. »Pri vzponu po Česnovi smeri bom opazoval, kje se bom v tem delu gore lahko peljal navzdol,« pravi.