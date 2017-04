Čeprav katoliki sploh ne bi smeli ubijati prašičev, saj to prepoveduje cerkveni bog, pa za veliko noč, pa ne samo takrat, temveč tudi vse leto, pod noži cerkvenih članov v hudih mukah umre milijone prašičev. Ti bolj ali manj postanejo šunka. In ta šunka je nečista, saj je njen izvor (prašič), glede na besede cerkvenega boga, nečist. In Cerkev nečisto velikonočno šunko celo blagoslavlja? Blagoslavlja nekaj, kar je po njenem nauku prepovedano. Blagoslavlja nečisto. Zanimivo.

In to nečisto po nauku Katoliške cerkve simbolizira celo podobo Jezusa. Nekaj, ker je po nauku cerkvenega biblijskega boga nečisto, simbolizira Jezusa. Ali ni potem tudi ta nečist, če je njegova podoba nečista? Nečist glede na cerkveni nauk! Če je Jezus nečist, potem je tudi razumljivo, da ga ima ta Cerkev kot mrtveca še vedno na križu, kajti nečisti po Katoliški cerkvi nimajo pravice do življenja.

Kaj Katoliška cerkev s simboliko šunke in križa sporoča ljudem? Seveda na zelo prefinjen način. Zakaj Cerkev ves čas časti mrtvega Jezusa in ga tudi v javnosti prikazuje kot mrliča na križu? Praktično je namreč na vsakem koraku mogoče videti križ s truplom Jezusa, torej mrličem, in ne križa brez korpusa, kar bi bilo logično, če je Jezus za Cerkev res vstal. Ali torej Jezus v resnici za Katoliško cerkev ni vstal, čeprav ta že skoraj dva tisoč let to zatrjuje in celo trdi, da je Jezus zdaj na desnici Boga? Ali je torej Jezus za Cerkev še vedno mrtev in nikoli ne bo vstal? In če je Jezus mrtev, je mrtev tudi njegov nauk, bi bilo mogoče sklepati iz tega.

V posledici tega pa je po Katoliški cerkvi treba slediti njenemu nauku in ne nauku zanjo nečistega in mrtvega Jezusa. In dejansko se Cerkev do Kristusa obnaša, kot da bi bil nečist in mrtev. Čeprav govori, da je Jezus vstal, pa so njen dejanski nauk in dejanja nekaj povsem drugega. Sicer bolj ali manj stalno omenja Jezusa, toda to je samo za krinko, da ne bi ljudje spoznali, da Cerkev ne sledi Jezusu. Mnogokrat neposredno deluje proti njemu, mnogokrat pa uporablja njegove besede, vendar jim daje drugačen pomen kot Jezus.

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah