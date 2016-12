Papež Frančišek je pred več deset tisoč vernik na Trgu svetega Petra v Vatikanu pozval k zagotavljanju pomoči civilistom v sirskem Alepu. »Čas je, da orožje dokončno utihne in da se mednarodna skupnost zavzame za rešitev.« Pozval je tudi k mirnemu in pogumnemu oblikovanju prihodnosti med Izraelci in Palestinci.

Papež se je spomnil še na druge krutosti, ki so se zgodile v letošnjem svetu, od terorističnih napadov do sporov med državami in vse pozval k miru in iskanju rešitev za mirno prihodnost. Kot zgled je izpostavil mirovni sporazum z uporniki v Kolumbiji.

Med drugim je izrazil upanje, da se bodo končali spopadi v Iraku, Libiji in Jemnu, »kjer ljudstvo trpi zaradi vojne in krutih terorističnih napadov«. Opozoril pa je tudi na grozote terorizma v Nigeriji, kjer v zle namene izkoriščajo otroke.