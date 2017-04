V Indianapolisu je ključno vlogo odigral LeBron James, ki je dosegel 33 točk, od tega nekaj v odločilnih zadnjih minutah, ko so prvaki zadržali nalet Indiane. »Trdo smo delali. Premagali smo zelo dobro ekipo,« je po dvoboju dejal James.

Poleg omenjene tekme so bili odigrani še trije obračuni.

Najboljša ekipa rednega dela na vzhodu, Boston Celtics, je drugič zaporedoma zmagala v Chicagu (104:95) in izenačila izid v zmagah na 2:2, skoraj identičen pa je bil rezultat tudi na dvoboju med Utah Jazz in Los Angeles Clippers, ki ga je s 105:98 dobil Utah. Na četrti tekmi so Houston Rockets v gosteh premagali Oklahoma City Thunder s 113:109 in povedli v zmagah s 3:1.

Zvezdnik Oklahome Russell Westbrook je za Oklahomo sicer dosegel še enega trojnega dvojčka - 35 točk, 14 skokov, 14 podaj, kar pa ob premalo razpoloženih soigralcih ni bilo dovolj za uspeh. »Nočem tega slišati. Smo ekipa in tako moramo igrati,« je jezno pripomnil Westbrook, ko so ga novinarji po tekmi vprašali, ali so soigralci preveč odvisni od njega.