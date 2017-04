»Super mogočni preventivni napad bo potopil nagnusno žival,« je Pjongjang konec tedna navrgel Washingtonu med stopnjevanjem besedne vojne, v kateri letijo grožnje z obeh strani. Za nagnusno žival je označil ameriško letalonosilko USS Carl Vinson, ki zdaj pljuje v bližino korejskega polotoka kot opozorilo administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa severnokorejskemu voditelju Kim Jong Unu, naj preneha z raketnimi poskusi. Kaj dosti zaleglo za zdaj ni, ostalim grožnjam Severne Koreje se je pridružila še ena, namreč da bo odvrgla jedrsko bombo na Avstralijo, če bo ta ostala ameriška zaveznica. Grožnja s potopitvijo jedrske letalonosilke, na kateri je devetdeset letal in helikopterjev, je bila po poročanju Reutersa objavljena na tretji strani časopisa vladajoče Delavske stranke. Na prvih dveh straneh je bila zgodba o obisku Kima na prašičji farmi.

Tretji Američan v rokah režima Takšne zaostritve okoli Severne Koreje ni bilo že dolgo časa. Za povrh so na letališču v Pjongjangu aretirali ameriškega državljana Tonyja Kima, ki je predaval na Univerzi za znanost in tehnologijo. Razlog ni znan. V Severni Koreji zadržujejo še dva Američana, 22-letnega študenta, ki je bil zaradi kraje propagandnega napisa obsojen na 15 let težkega dela, in 62-letnega ameriško-korejskega misijonarja, ki je bil zaradi spodkopavanja sistema obsojen na deset let težkega dela. Režim tuje državljane pogosto uporablja v pogajanjih, zadnji takšen primer je bil z Malezijo.

Nazaj na zloglasni seznam? Zunanji minister ZDA Rex Tillerson je dejal, da opravljajo popoln pregled politike do Severne Koreje in namignil, da bi jo lahko spet uvrstili na seznam držav podpornic terorizma, kjer so trenutno Iran, Sirija in Sudan. Severno Korejo je s spiska leta 2008 umaknil George W. Bush po dogovoru, s katerim je Kim Jong Il, oče sedanjega predsednika, pristal na zaprtje jedrskega kompleksa v Jongbjonu in na razkritje vseh elementov jedrskega programa v zameno za konec sankcij in za umik s spiska držav, ki podpirajo terorizem. ZDA bi Severno Korejo zlahka vrnile nazaj že zaradi februarskega umora Kimovega polbrata Kim Jong Nama v Maleziji z živčnim plinom VX, ki je kemično orožje. Malezija trdi, da za umorom stoji severnokorejska tajna služba.