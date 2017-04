Druga postaja azijske turneje ameriškega podpredsednika Mika Pencea je bila Japonska. S premierjem Šinzom Abejem in njegovim namestnikom so veliko časa namenili novemu trgovinskemu sporazumu med državama, kajti Washington za dosedanjega v okviru transpacifiškega partnerstva (TPP) meni, da je škodljiv za ZDA.

Druga tema so bile razmere na Korejskem polotoku. Dogovarjali so se o skupnih ukrepih oziroma sankcijah proti Pjongjangu, ki pa naj bi bile usklajene z drugimi zaveznicami oziroma partnericami. Predvsem gre za Kitajsko, ki vsako krepitev vojaške navzočnosti ZDA v tem delu sveta razume tudi kot ogrožanje lastne varnosti. Obenem so v Seulu nekoliko privzdignili obrvi ob napovedi Japonske, da bi v primeru spopada poslala v Južno Korejo kontingent vojakov, ki naj bi zavarovali in evakuirali japonske državljane. V Južni Koreji kljub dokaj normalnim odnosom med državama še niso pozabili hudodelstev, ki so jih počeli japonski vojaki med okupacijo Korejskega polotoka v drugi svetovni vojni.

Moskva je že opozorila ZDA, da kljub ruskemu neodobravanju severnokorejskega razvoja jedrskega orožja in balističnih raket to ne pomeni, da ima Washington proste roke pri urejanju razmer na polotoku in to mimo določil mednarodnega prava. Manj diplomatski pa so bili na ruski državni televiziji, ki pogosto pove tisto, kar Kremelj misli, pa se pod to noče podpisati. V komentarju so ostro napadli politiko predsednika Trumpa, ki je očitno veliko rusko razočaranje. Njegovo volilno zmago so v Rusiji hvalili in proslavljali, zdaj pa ga že ocenjujejo kot nespametnega, nasilnega politika, ki Združenim državam Amerike vrača vlogo svetovnega žandarja. Ob izvolitvi ga je negativno ocenilo samo 7 odstotkov Rusov, zdaj pa je takšnih okrog 25 odstotkov.

Pjongjang se, vsaj na zunaj, ne meni za napovedane gospodarske in politične sankcije in celo grožnjo ZDA z vojaškim posredovanjem. V enem redkih intervjujev severnokorejskih politikov za tuje medije je namestnik severnokorejskega zunanjega ministra Han Song Ryol za BBC dejal, da bodo razvoj svojega jedrskega in raketnega programa le še stopnjevali. »Na tedenski, mesečni in letni ravni bomo izvajali še več preizkusov. Če pa nas ZDA napadejo, se bomo branili tudi z jedrskim orožjem. Na naš način, z našo metodo,« je dejal Han Song Ryol, ko ga je novinar vprašal, kakšno sporočilo ima za ameriškega predsednika Trumpa. sz, agencije