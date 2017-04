Najboljši motokrosisti na svetu so se ta konec tedna pomerili na drugi evropski dirki sezone. V sobotnih kvalifikacijah se je na progi, znani po zahtevnosti, najbolj izkazal zmagovalec zadnje dirke Antonio Cairoli, Tim Gajser pa je vpisal šesti čas. Slabšemu izhodišču navkljub je slovenski motokrosist prvo vožnjo nedeljske dirke začel izvrstno, se hitro prebil v ospredje in obstal le za Francozom Gautierjem Paulinom. Za 20-letnika je bilo manj blesteče nadaljevanje, saj je nazadoval na šesto mesto, kjer je ostal vse do konca vožnje. V cilj je prvi pripeljal Paulin, pred Belgijcem Jeremyjem van Horebeekom in domačinom Jeffreyjem Herlingsom.

Med največjimi osmoljenci prve vožnje je bil Cairoli, ki je končal šele na devetem mestu. A če se Italijanu, ki je na nizozemski mivki na najvišji stopnički stal že šestkrat, v prvo ni posrečilo, mu je šlo v drugo mnogo bolje. Z odličnim startom je hitro napredoval na prvo mesto in tam ostal do konca. Slabše se je odrezal Gajser. Makolčana in vodilnega voznika v skupnem seštevku svetovnega pokala so tekmeci že pred prvim ovinkom zaprli, tako da je bil primoran napad na vrh začeti z osmega mesta. Vseeno se je v naslednjih krogih vključil v boj za vrh, napredoval do četrtega položaja, na koncu pa zasedel skupno peto mesto.

Seštevek obeh voženj je zmago na VN Evrope s 47 točkami prinesel Paulinu, sedem manj – za prve stopničke v razredu MXGP – je osvojil drugouvrščeni Herlings, tretji pa je bil van Horebeek (38). Tik pod vrhom je končal Cairoli, ki se je v skupnem seštevku svetovnega pokala Gajserju približal na 14 točk zaostanka (234-220).

Poleg Gajserja sta od Slovencev na dirki nastopila še Klemen Gerčar in Peter Irt. V prvi vožnji je bil Gerčar 28., Irt pa 31., v drugi pa sta svoji uvrstitvi še malenkostno popravila. Irt je končal na 26. mestu, Gerčar pa mesto za njim. Skupno sta dirko končala na 28. oziroma 29. mestu.

Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo na sporedu 7. maja v Latviji, še pred tem pa se bodo slovenski motokrosisti 30. aprila v Škednju pri Slovenskih Konjicah pomerili na državnem prvenstvu.