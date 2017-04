19-letnik je v nepreglednem desnem ovinku malo po polnoči zapeljal na levi vozni pas in kljub zaviranju s sprednjo desno stranjo vozila trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri vozil 39-letnik. Po trčenju se je eno vozilo, ki ga je vozil 19-letnik, prevrnilo na streho in zagorelo. 39-letnik in sopotnica sta iz gorečega vozila izvlekla voznika in njegovega 18-letnega sopotnika. Do deklet na zadnjem sedežu (stari sta bili 18 in 19 let) pa nista mogla priti, tako da sta v požaru umrli. Moška sta utrpela hude telesne poškodbe.

Policisti PU Maribor so ugotovili, da je 39-letnik vozil pod vplivom alkohola, zaradi česar mu bodo izdali plačilni nalog, alkohol je imel v organizmu tudi 18-letni sopotnik v drugem avtomobilu, domnevni povzročitelj prometne nesreče pa zaradi poškodb ni mogel opraviti preizkusa.

Med nudenjem prve pomoči naj bi pri enem od udeležencev našli konopljo, zaradi česar so policisti za vse tri preživele odredili strokovni pregled, da se bo ugotovilo, ali so imeli v organizmu alkohol, prepovedane droge ali psihoaktivna zdravila.