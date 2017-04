Zahteve avtomobilskega trga postajajo iz leta v leto večje, zato so proizvajalci polno zaposleni, da dohajajo vse strožje predpise in premnoge želje potencialnih kupcev. Do avtomobilov, ki se jim tem zahtevam ne uspe prilagoditi, nihče ne kaže pretirane milosti, zato le stežka preživijo daljše obdobje, saj jih razglasijo za zastarele. Toda obstajajo svetle izjeme in naša zgodba bo tokrat govorila o eni – ladi nivi. Je eden najstarejših množično proizvedenih štirikolesnikov, ki so še vedno v proizvodnji v prvotni podobi in na voljo v Evropi, zato prav nič ne čudi, da letos praznuje že 40. rojstni dan.

Krokodil je bil preveč preprost

Zgodba o terencu se začenja v zgodnjih 70. letih minulega stoletja, ko so razvojniki dobili naročilo, da na cesto postavijo avto, ki bo poceni za izdelavo, enostaven za vzdrževanje in ima izrazite terenske sposobnosti. Prvi prototip so poimenovali krokodil, navdih zanj pa so dobili pri jeepu CJ in toyoti FJ. Šlo je za kabrioleta z mehko streho, ki jo je bilo mogoče v celoti odstraniti, za pogon pa je skrbel 1,3-litrski bencinski štirivaljnik, sposojen iz fiata 124. Toda prototip brez vrat je bil celo za tedanje sovjetske razmere preveč preprost in grobo izdelan, zato so projekt vrnili na začetek. Leta 1974 je bil novi prototip že na voljo za testiranja v puščavi Uzbekistana in gorovju Urala. Poimenovali so ga niva, kar v ruščini pomeni polje pšenice, ime pa je dejansko nastalo kot kombinacija začetnic štirih otrok inženirjev Pjotra Prusova in Vladimirja Solovjova – Natalije, Irine, Vadima in Andreja. Šlo je za prvi avto podjetja VAZ, katerega osnova ni bil fiat.

Prva niva, za katero so dejali, da je »renault 5 na šasiji land roverja«, je s tekočega traku tovarne v Togliattiju zapeljala 5. aprila 1977 (kot zanimivost, istega leta je nastalo računalniško podjetje Apple), avto pa je bil sprva na voljo le v takratni Sovjetski zvezi. Ko so ga leto kasneje pokazali na pariškem salonu, so ugotovili, da obstaja tržni potencial tudi zunaj države, kar 80 odstotkov vseh vozil pa so izvozili. Čakalne vrste predvsem na domačem trgu so bile posledično dolge, pa čeprav je bil avto zaradi umetnih gospodarskih dejavnikov za ruske razmere drag. Dražja je bila le limuzina volga GAZ 24. Podjetje je ustvarjalo velik dobiček, prodaja na tujem pa je zagotavljala tujo valuto. Niva seveda ni bila sopomenka za udobje, zmogljivosti (motor je imel 72 konjev moči, kar je bilo dovolj za maksimalnih 130 km/h) in varnost – ko so jo preizkusili na testnih trčenjih EuroNCAP, je od možnih 16 zbrala 0 točk – a to kupcev ni motilo. Za nameček je bila požrešna z gorivom (povprečje krepko nad 10 litri), zato so jo za potrebe zahodnoevropskega trga opremili z dizelskim motorjem različnih proizvajalcev, nekateri pa so bencinski motor predelali, da je deloval tudi na utekočinjeni naftni plin. Danes je avto na voljo za 11.990 evrov in ima kot dodatno opremo na voljo le dvoje – sončno streho in lita platišča. Varnostna serijska oprema pa je omejena. Tudi zato so bile proti Ladi zadnja leta usmerjene puščice kritikov, ki so ji očitali pomanjkljivo varnost.