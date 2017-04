Športno srce. Lepota ni dovolj. Napredek s pomočjo tehnike. Veselje do vožnje. Obstaja samo eden. Moč sanj. Občuti razliko. Ni zamenjave. Preprosto pameten. Avtomobilske emocije. To je le nekaj bolj ali manj domiselnih sloganov, s katerimi so avtomobilske znamke nagovarjale potencialne kupce. Dobra marketinška kampanja, ki sledi sloganu, v veliki meri odloča, ali bo postal uspešnica. Ko je leta 2011 na cesto zapeljala tretja generacija yarisa, so jo pospremili tudi s sloganom To je avto! Kot da bi v spremljevalnem videu na malce humoren način želeli povedati, da je Toyotin malček sicer preprost avtomobil, a kljub temu ne zgolj pripomoček na štirih kolesih.

Tedanja raziskava je namreč med drugim pokazala, da se mnogo potencialnih kupcev yarisa za avtomobile ne zanima kaj dosti. So mladi in zelo zaposleni. Želijo pa si relativno poceni in zanesljivo vozilo. Yaris letnik 2017 še vedno ohranja priponko tretja generacija, a je bil deležen odločne prenove. Če smo natančnejši, 90-milijonske. V evrih, seveda. Prenove, s katero želijo potrditi, da je več kot samo avto. Naše poslanstvo na nizozemskih cestah pa je bilo ugotoviti, ali jim je to dejansko tudi uspelo.

Najnovejše raziskave dokazujejo, da je dizajn ključen za prodajo v razredu majhnih avtomobilov. Ali prevedeno: za uspeh mora biti odgovorne (beri: oblikovalce) nekaj v hlačah. Japonci se tega še kako dobro zavedajo. Drznost, ki so jo lani pokazali s CH-R, se jim letos večkratno obrestuje, saj je športni terenec velika uspešnica. Beg iz povprečja pomeni tudi razdvojenost in tveganje, da marsikomu štirikolesnik ne bo všeč, a Toyotina praksa kaže, da je odločno več tistih, ki so za, kot drugih, ki so proti. Pa ga poglejte, yarisa, si upate reči, da je oblikovno povprečen? Zagotovo ne, sploh tedaj, ko je odet v dvobarvno kombinacijo zunanjosti, ki se nadaljuje tudi v notranjost, kar pa zahteva dodaten poseg v denarnico. Žal.

Med štirikolesniki, ki zaradi svoje dolžine veljajo za majhne, je manjša tržna luknja. Nanje pogosto leti pripomba, da imajo premalo prostora za glave potnikov tako spredaj kot zadaj. Povečati tovrstno prostornost je bila zato pomembna misija, saj prav prostornost privablja celo tiste kupce, ki kupujejo glede na dolžinsko mero majhne avtomobile, kar yaris s 3,95 metra zagotovo je. Rešitev je enostavna. V primerjavi z velikima konkurentoma renaultom cliom in volkswagnom polom je od pet do šest centimetrov višji. Če se komu to ne zdi veliko, lahko pojasnimo, da je veliko, je pa škoda, da vsega tega niso nadgradili in razmišljali v smeri, da bi kakšen liter več lahko imel tudi prtljažnik, na katerega se ob 286 litrih lepi beseda povprečen. Vloge tovorne mule tako ne zna in ne zmore odigrati, saj ni dovolj prilagodljiv. Očitno tudi zato, ker na trgu po čem podobnem ni povpraševanja.

Prisluhnimo tišini. Tišina je namreč prvi vtis v kokpitu, ko ta štirikolesnik zapeljemo na sprehod. Gre zgolj za izpolnjevanje zaveze, ki so si jo dali v primerjavi s predhodnikom. Hrupa je občutno manj, kar pomeni tudi večje udobje in pa kakovost vožnje. Vse skupaj je močno povezano s kombinacijo 4-2-1-1. Ne odpira kakšnega sefa, v katerem se skrivajo zlate palice. A je kljub temu pomembna. Pomeni, da so na voljo štirje motorji, in sicer dva bencinska, en dizelski in pa hibridni sklop. Katerega izbrati? Tokrat ne boste potrebovali pomoči ljudstva, klica v sili ali polovičke, ki so na poti do pravilnega odgovora na voljo udeležencu kviza Milijonar. Kot naravna izbira se namreč ponujata novi 1,5-litrski bencinski agregat, ki nadomešča ostarelega 1,33-litrskega, in pa hibrid. Finale pa ni ponudil pravega in enakovrednega boja. 111 konjičkov (82 KW) v bencinarju namreč ni tako iskrivih, kot bi od njih mogoče pričakovali in si želeli, pa tudi poraba z okoli 6 litri ni ravno povprečje, ob katerem bodo zeleni skakali od veselja. Hibrid s skupno močjo 100 konjev (74 kW) se tako ponuja kot zmagovalec, kar smo trikratno podkrepili: na testni vožnji, ki je vključevala mestno, primestno in avtocestno, smo kar polovico časa in tretjino razdalje vozili na elektriko, povprečna poraba pa se je močno približala štirici. Ostala je le manjša zamera, brezstopenjski menjalnik CVT, ki se zoprno zaganja. Žal ga prenova ni zajela in v yarisu ostaja še vedno stari, pa čeprav je v CH-R in priusu plug-in že na voljo novi. Občutno boljši in tišji. A to bo večina lastnikov vzela v zakup. Vsaj take so izkušnje pri predhodniku, saj je bilo kar 40 odstotkov vseh prodanih yarisov hibridov. V enem stavku za dokončanje razlage o kombinaciji: na voljo je še 1-litrski bencinar, ki je prešibek (51 kW/69 KM), in pa 1,4-litrski dizel (66 kW/90 KM), po katerem pa ni povpraševanja, podobno kot ne po trivratni različici.

»Sistem Toyota safety sense bo v prid večje varnosti serijski,« so nam ponosno povedali na mednarodni tiskovni konferenci. Ker je yaris že leta 2011 na testnih trčenjih EuroNCAP dobil maksimalnih pet zvezdic za varnost potnikov, bi bila to smetana na torti. Toda v Sloveniji bo za samodejno pomoč pri zaviranju, opozarjanje pri nenamerni menjavi voznega pasu, prepoznavanje prometnih znakov in dežni senzor treba doplačati, resda ugodnih 400 evrov. So bili pa tudi odgovorni v Sloveniji ponosni, ko so zaupali ceno: ta bo do konca junija za hibridno različico 13.950 evrov, vstopna cena za petvratnega bencinarja pa je 12 evrskih tisočakov. Bo prenova dovolj, da se yaris povzpne med najbolje prodajane avte nižjega razreda v Sloveniji? Trenutno je na robu deseterice…