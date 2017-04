Avtomobilska industrija je ena najbolj konkurenčnih, v njej se obračajo stotine milijard evrov. Beseda dobiček je označena kot nujna, različne znamke pa se trudijo, da bi iz leta v leto prodale več vozil. Zelo pomembno vlogo zato odigrajo tudi oblikovalci, saj dobro vemo, da avtomobile kupujemo (tudi) z očmi. Imeti dobre oblikovalce, sploh šefa oblikovanja, ni samo zaželeno, temveč tudi nujno potrebno, zato ne čudi, da pri njih prihaja do številnih menjav in odhodov. Zadnji v vrsti se je zgodil januarja letos, Karim Habib pa bo s 1. julijem svoje zamisli namesto v BMW skušal udejanjiti pri Infinitiju, eni mlajših znamk na trgu, ki kupce od leta 1989 nagovarja v prestižnem razredu.

Da ne bo pomote, Habib je odšel na lastno željo in ni bil odpuščen, njegov odhod pa za mnoge poznavalce pomeni, da se v koncernu dogaja nekaj nenavadnega. Poleti lani je namreč odšel vodja oblikovanja pri Miniju Anders Warming, nekaj mesecev prej pa še Benoit Jacob, zadolžen za dizajn znamke BMW i. Zamenjave so Bavarci že našli, tako bo šefovanje pri premijski znamki prevzel Jozef Kaban, ki se je izkazal pri Škodi, za oblikovanje futurističnega brenda električnih vozil BMW i in športne divizije M pa so zadolžili manj znanega Domagoja Đukca, Hrvata, rojenega v Frankfurtu.

Z željami po spremembi sveta

Čeprav je po rodu Libanonec, je Habib svetovljan, ki se je šolal v Kanadi, Švici in ZDA, od leta 1998 pa živi v Nemčiji. BMW je bil prva znamka, pri kateri je dobil priložnost, med letoma 2009 in 2011 pa je svoje zamisli udejanjal pri konkurentu Mercedesu. Kmalu po vrnitvi v München je postal vodja oblikovanja. »Z dizajniranjem izražam svojo željo po spremembi sveta v skladu z mojimi vrednotami,« pravi Habib, ki je že v mladosti risal avtomobile in celo ustvaril lastno znamko z različnimi modeli. Kot ključen trenutek v karieri izpostavlja leto 2007, ko je na salonu v Šanghaju predstavil konceptno vozilo CS, štirivratni gran turismo, ki je vplival na obliko številnih beemvejev. Sam je prepričan, da lahko samo tisti, ki ves čas sprejemajo nove izzive, preživijo na trgu in se izboljšujejo, zato spodbuja kreativnost, meni pa, da morajo v procesu dizajniranja ob oblikovalcih sodelovati tudi inženirji. »Sodelovanje oblikovalcev in inženirjev je ključno za uspeh. Na srečo imamo v podjetju oblikovalce, ki razumejo, kaj potrebuje inženir, da naredi avto, ki je ergonomičen, varen in ga je zabavno voziti,« poudarja.

Seveda občutek za podrobnosti v dizajnu ni nekaj, česar se navzameš prek noči. Je pa za vsakega oblikovalca veliko zadoščenje, ko svojo kreacijo na koncu vidi na cesti. »Občutek je čudovit. Še posebno takrat, ko nam uspe ustvariti nekaj povsem novega in smo celo sami presenečeni. To je najbolj razveseljiv del mojega posla.« Karim se je podpisal pod množico bavarcev, njegovi so tako tudi vsa paleta športnih terencev ter novi seriji 5 in 7. Toda posebnega ljubljenca nima. Še več, na vprašanje, kateri je njegov najbolj priljubljen BMW, odgovarja: »Tisti, ki bo šele zapeljal na cesto. Prepričan sem namreč, da je novi model vedno lahko še boljši in boljši.« Ko oblikuje avtomobile, mu je najpomembnejše, da dojame bistvo znamke, ki jo zastopa. Seveda se oblikovanje športnega kupeja ali športnega terenca razlikuje, toda obstaja neka nit, ki ju povezuje. Pri BMW so tako od nekdaj stavili na športnost. Konkurenca je močna, toliko bolj, ker se vsi proizvajalci, ne samo prestižnih znamk, trudijo, da so njihovi avtomobili kakovostni in varni. »Ko za avto zapraviš lep kupček denarja, pričakuješ, da bo imel vrhunske zmogljivosti, visokokakovostno izdelavo in najvišjo stopnjo varnosti. To je danes osnova vsakega sodobnega avtomobila, tudi če gre za množično znamko.«

Tudi dizajn postaja vse pomembnejši, pri nekaterih znamkah je celo prioriteta. Mednje sodi tudi BMW. Raziskave so pokazale, da je prav všečna oblika razlog številka ena, da se nekdo odloči ali pa ne odloči za nakup beemveja. »Športnost je osnova naše znamke, a se zavedamo, da ne za vsako ceno. Mora biti namreč v harmoniji z okoljem, se pravi mora biti avto čim lažji, skorajda brez škodljivih izpustov in narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati.«