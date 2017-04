Pravzaprav samo to, kar pove: da je zaradi dogodkov na Bližnjem in Srednjem vzhodu ter v Afriki sem prišlo več ljudi kot prej, vsekakor pa številka ni visoka. Je pa višja kot na primer v ZDA, a po drugi strani je v ZDA veliko, veliko več ilegalnih priseljencev. Zanimivo je, da ZDA, Kanada, Avstralija tradicionalno veljajo za dežele priseljevanja, medtem ko naj bi bila Evropa bolj zaprta. Ne eno ne drugo sploh ne drži. ZDA so bile priseljenska dežela v pionirskih časih, v 17. stoletju, kasneje, v 20. stoletju, predvsem med leti 1923 in 1955, pa so imeli Američani izredno stroga priseljenska pravila. V petdesetih letih so imeli režim kvot in v tem času se je v ZDA priselilo manj ljudi kot na primer v Francijo.

Ravno zato, mi smo potrebovali delovno silo za izgradnjo.

Da, tuji delavci so pomagali državo graditi na novo in razviti njeno sesuto gospodarstvo. A na začetku so prihajali delavci brez družin in je to delo veljalo za začasno, četudi je zaslužek pogosto preživljal tudi družine delavcev v domovini. Priseljevanje je torej vedno politična odločitev, ki je v veliki meri odvisna od gospodarskih argumentov. Mlad ameriški senator John Kennedy je konec petdesetih let, preden je postal predsednik, napisal zanimivo knjigo The Nation of Immigants (Nacija priseljencev), v kateri je pojasnil, da ZDA takšna nacija niso več zaradi kvot in da je to treba spremeniti, da je treba obnoviti izgubljeno tradicijo dežele priseljencev, »obljubljene dežele«. Toda sam kvot ni utegnil odpraviti, to je po njegovi smrti naredil njegov naslednik Lyndon Johnson. Avstralija in Kanada sta ravno tako imeli zelo resne ovire. Ni torej držav, ki bi bile »po svoji naravi« bolj ali manj odprte za priseljence, to se spreminja glede na politiko.

Vsekakor. Kar je še posebej očitno, če k razmeram, ki sprožijo begunstvo, tudi sama prispeva. Zahod je sokriv za to, kar se zadnje desetletje dogaja na Bližnjem in Srednjem vzhodu, v Afganistanu, Iraku, Francija pa tudi rada pozablja, da je med svetovnima vojnama gospodarila v današnji Siriji. O tem francoskem mandatu zdaj, ko je Sirija v razsulu, ne govori nihče. Francozi smo bili tisti, ki smo alavitsko kraljestvo, zelo revno etnično skupnost, katere prebivalci so se udinjali v Bejrutu, in takrat eno izmed petih ali šestih kraljestev na tistem obm