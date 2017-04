Preporod umetne inteligence

Računalniki znajo že vrsto let zelo hitro in zanesljivo izvajati najrazličnejša jasno določena zaporedja opravil. Zelo učinkoviti so denimo pri računanju in procesiranju podatkov, saj jim pri takšnih nalogah vsak najmanjši korak vnaprej natančno opredelimo, tako da nikoli niso v dilemi, kaj morajo storiti. Njihova naloga je praviloma le to, da natančno določeno zaporedje navodil čim hitreje izvedejo.