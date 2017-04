Športno dogajanje onkraj Atlantika je v zadnjih dneh precej bolj napeto, saj v košarkarski ligi NBA in hokejski NHL poteka prvi krog končnice. Slovenija svojega predstavnika ne v enem ne v drugem tekmovanju nima, potem ko se Goran Dragić (Miami), Beno Udrih (Detroit), Saša Vujačić (New York Knicks) in Anže Kopitar (LA Kings) s svojimi moštvi niso uvrstili v končnico.

Največje presenečenje v ligi NBA je do zdaj pripravil Chicago, ki je postal drugi klub v zgodovini, ki je kot osmouvrščeno moštvo Vzhoda na prvih dveh tekmah v gosteh premagal prvouvrščenega – Boston. Prvi zvezdnik slednjega Isaiah Thomas je dan pred prvo tekmo doživel družinsko tragedijo, ko je v prometni nesreči umrla njegova sestra Chyna. Komaj 175 centimetrov visoki organizator igre, ki je v rednem delu letošnje sezone na tekmo v povprečju dosegel po 28,9 točke, je sicer na obeh tekmah nastopil, a je bilo jasno, da z mislimi ni bil povsem pri košarki.

V ligi NHL za zdaj najbolj suvereno deluje Anaheim, ki je s 4:0 odpravil Calgary in se kot prvi uvrstil v drugi krog končnice. »Kadar koli imaš možnost, da ekspresno končaš serijo, jo moraš izkoristiti. Končnica je namreč fizično izredno zahtevna, dodatni dnevi počitka pa vedno pridejo prav. Dobro pa se zavedamo, da bo od zdaj naprej vse le še precej težje,« je povedal trener Anaheima Randy Carlyle.

Še naprej pa v nogometni ligi MLS blesti slovenski branilec Antonio Delamea Mlinar, ki je začel in odigral 90 minut na vseh sedmih tekmah moštva New Englands Revolution. Slednje z zmagama, remijema in tremi porazi trenutno zaseda sedmo mesto v vzhodni konferenci.

Končnica NBA Prvi krog, Vzhod: Boston – Chicago 0:2, Cleveland – Indiana 2:0, Toronto – Milwaukee 1:1, Washington – Atlanta 2:0. Zahod: Golden State – Portland 2:0, San Antonio – Memphis 2:0, Houston – Oklahoma City 2:0, Los Angeles Clippers – Utah 1:1.